В Желтых Водах 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире: мама вызвала спасателей

Сегодня, 1 августа, в Желтых Водах произошел неприятный инцидент: 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире. Чтобы попасть в жилье, маме пришлось вызвать спасателей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место. Один из них с помощью выдвижной лестницы поднялся к окну, расположенному на третьем этаже дома. ГСЧС-ник попал в квартиру и открыл входную дверь матери.
К счастью, с девочкой все было хорошо!
К оказанию помощи привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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