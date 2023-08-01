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  • В Желтых Водах 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире: мама вызвала спасателей

В Желтых Водах 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире: мама вызвала спасателей

Сегодня 15:10
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Родители, пожалуйста, будьте внимательны!

Новости Днепра про В Желтых Водах 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире: мама вызвала спасателей

Сегодня, 1 августа, в Желтых Водах произошел неприятный инцидент: 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире. Чтобы попасть в жилье, маме пришлось вызвать спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место. Один из них с помощью выдвижной лестницы поднялся к окну, расположенному на третьем этаже дома. ГСЧС-ник попал в квартиру и открыл входную дверь матери.

Новости Днепра про В Желтых Водах 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире: мама вызвала спасателей

К счастью, с девочкой все было хорошо!

К оказанию помощи привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Желтых Водах 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире: мама вызвала спасателей

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Новости Днепра про В Желтых Водах 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире: мама вызвала спасателейУкраїнська Новости Днепра про В Желтых Водах 2-летняя девочка оказалась в ловушке в собственной квартире: мама вызвала спасателейРусский

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