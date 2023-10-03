В заповеднике на Криворожье нашли окаменевшие останки жуков, которым более 200 миллионов лет

Странной находкой поделились в сообществе «Марс в Кривом Роге. Картинная галерея OneГОКа.
Вероятные останки нашли на склонах балки «Северная-Красная» в отслоившихся от скал камнях. С внутренней стороны виднеются наросты размером меньше ногтя на мизинце. Они жесткие, как отмечает исследователь, ключами их соскобсти не удалось.
Гугл определил их, как окаменевшие останки древних трилобитов. Но есть сомнения в этой теории, потому что эти наросты сверху на камне. Версия вторая – это отвердевшая оотека (яйца) богомола современного. Но и это сомнительно, поскольку богомолы свои коробочки с яйцами откладывают на ветки, – рассказывает исследователь.
В научном описании заказника есть подтверждение первой версии – исследователями были найдены окаменевшие остатки древней флоры и фауны. Доподлинно неизвестно, действительно ли это трилобиты, чтобы знать, наверное, необходимо привлечь палеонтологов и провести ряд экспертиз.
Трилобиты — класс палеозойских морских членистоногих с сплюснутым, овально-удлиненным, сегментированным телом, состоящее из трех отделов: голова (цефалон), подвижно сочлененное туловище (торакс) и хвост (пигидий). Очень похожи на современных жуков, но более жуткие.
Вымерли трилобиты в середине пермского периода, то есть более 200 миллионов лет назад. Так что если это действительно они, тогда скалам вблизи Кривого Рога не один миллион лет.
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