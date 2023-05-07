В Запорожье пропал 14-летний парень: предположительно, он находится в Днепропетровской области

Точное местонахождение подростка помогают установить волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена». Они просят присоединиться к помощи всех неравнодушных жителей региона.
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, коричневые волосы, карие глаза.
Был одет: зеленая толстовка, фиолетовая кофта под горло, черные брюки, синяя обувь.
Особые приметы: шрам на правой руке, родимое пятно ниже колена.
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