В Запорожье пропал 14-летний парень: предположительно, он находится в Днепропетровской области

В Запорожье разыскивают пропавшего 14-летнего Захария Ревкова-Вайса. Последний раз он был дома 5 мая в 20:00. Родные предполагают, что подросток может находиться в Днепропетровской области.

Точное местонахождение подростка помогают установить волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена». Они просят присоединиться к помощи всех неравнодушных жителей региона.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, коричневые волосы, карие глаза.

Был одет: зеленая толстовка, фиолетовая кофта под горло, черные брюки, синяя обувь.

Особые приметы: шрам на правой руке, родимое пятно ниже колена.

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