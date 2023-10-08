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В Израиле в результате террористической атаки ХАМАС погибли две гражданки Украины

Сегодня 15:14
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Посольство Украины в Израиле подтвердило гибель двух украинцев.

Новости Днепра про В Израиле в результате террористической атаки ХАМАС погибли две гражданки Украины

Передает сообщение посольства Радио Свобода.

Есть подтвержденная информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки долгое время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками, – сообщил Радио Свобода представитель МИД Олег Николенко.

Посольство напоминает, что находящиеся в Израиле украинцы должны придерживаться всех рекомендаций местных властей.

Обратиться к сотрудникам посольства можно по номеру +972 3-627-3300.

Напомним, что вчера боевики ХАМАС начали массированный обстрел мирных городов и общин Израиля.

Сегодня правительство Израиля фактически объявило войну ХАМАС и террористическим группировкам в Секторе Газа.

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