В Израиле в результате террористической атаки ХАМАС погибли две гражданки Украины

Передает сообщение посольства Радио Свобода.
Есть подтвержденная информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки долгое время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками, – сообщил Радио Свобода представитель МИД Олег Николенко.
Посольство напоминает, что находящиеся в Израиле украинцы должны придерживаться всех рекомендаций местных властей.
Обратиться к сотрудникам посольства можно по номеру +972 3-627-3300.
Напомним, что вчера боевики ХАМАС начали массированный обстрел мирных городов и общин Израиля.
Сегодня правительство Израиля фактически объявило войну ХАМАС и террористическим группировкам в Секторе Газа.
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