В Израиле разыскали еще семерых украинцев, считавшихся пропавшими

На юге Израиля нашли еще семерых украинцев, которые считались без вести пропавшими, рассказал спикер МИД Олег Николенко в эфире телемарафона.
Еще почти 300 украинцев не могут уехать из Израиля из-за отмененных рейсов. Еще 150 украинцев не могут покинуть сектор Газа, который уже вторые сутки обстреливает израильская армия. Все эти украинцы обратились в оперативный штаб МИД, созданный в первый день войны. Дипломаты работают над альтернативными способами помощи.
Ранее сообщалось о пяти найденных украинцах. Также дипломаты вывезли раненого украинского мальчика из города Сдерот, пострадавшего от нападения боевиков ХАМАС 7 октября. На сегодняшний день подтверждена гибель двух украинцев.
Напомним, ГУР предупреждал о том, что россияне передали террористам ХАМАС оружие из США и государств ЕС, захваченное во время боевых действий в Украине.
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