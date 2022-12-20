В Италии сняли фильм о «любви» между харьковчанином и солдатом рф: украинцы шокированы

В Италии сняли короткометражный фильм о "любви" между парнем из Харькова и российским оккупантом.

Скандальное видео под названием Borderless («Без границ») было спродюсировано компанией REA Film и срежиссировано Николасом Морганти Патриньяни. Сценаристом и продюсером стал пианист Розарио Горгоне. Он проиллюстрировал этим видео свою музыкальную композицию и опубликовал его у себя на YouTube.

«Без границ» — гей-история любви российского солдата и украинского парня в контексте нынешней российско-украинской войны, — говорится в описании.

О чем это видео?

По сюжету 17-летний украинец Денис уезжает от войны в Италию, где живет его бабушка. Он постоянно вспоминает о своем «бойфренде» — 19-летнем Дмитрии из россии. В частности, в фильме есть кадр, где россиянин в форме с триколором обнимается с украинцем – эти события якобы происходят в октябре 2021 года в Харькове.

В июле 2022 года россиянин бросает армию. Денис оставляет бабушке записку с текстом: “Вибач бабусю я мусив ити. Скоро пове рнуся з ним. Бережи Астора, я тебе кохаю. Денис”. Когда бабушка читает это, по телевизору показывают последствия обстрелов Харькова.

Денис едет на встречу с военным рф на украинско-молдавскую границу. Украинец и российский оккупант бегут друг другу навстречу, но Дмитрий падает, а Денис перецепляется через растяжку.

Кто и зачем это снял?

Наш короткометражный гей-фильм рассказывает лишь об одной из многих трагедий, происходящих в тени войны, часто обреченных на забвение. Любовь двух ребят, подавленных угнетением власти, регрессией политики к чистому насилию против невооруженных гражданских, трогает нас, потому что причиняет боль нашим объятиям, нашей симпатии, самому дорогому, что мы есть и что имеем, – пишет Розарио Горгоне.

Сценарист заявил, что общался с реальным украинцем Денисом, посещавшим свою бабушку в Риме в марте 2022 года. Горгоне поблагодарил парня за то, что «он вдохновил на создание этого короткого художественного видео, поделившись инсайдерским рассказом о войне».

Композитор заявил, что «любовь не имеет границ, как и музыка», и добавил, что с нетерпением ждет отзывов.

Реакция

Пользователи сети возмущены этим видео:

Россия – террористическое государство. Российские военные – это террористы, ежедневно атакующие украинские города. Как эта идея пришла вам в голову? Вы живете в другой вселенной? Россияне в Украине насилуют детей и женщин. Здесь нет места толерантности к ЛГБТ. И если вы думаете, что украинцы любят это смотреть, вы глубоко ошибаетесь. Это не гомофобия, это здравый смысл. люди в Украине гибнут от российских ракет, а вы не зная, что это такое, снимаете фильмы о ЛГБТ любви… ЭТО ПРОТИВНО! А то, что вы считаете такие комментарии гомофобными – просто идиотизм. ВАШ идиотизм сейчас равен жизни украинского ребенка. Подумайте об этом. А давайте вы еще приквел сделаете о любви нквдешника и мужика из Полтавы во время голодомора? это же так прикольно, когда можно хайпануть на страданиях других. Или вообще идея на миллион – интрижка еврея и нациста в концлагере. Тоже замечательный исторический контекст. Как это можно было снять? этот фильм – плевок в душу всему народу, который сейчас борется за свое существование. Италия – это позор!!! У вас нет ни такта, ни воспитания, ни порядочности. Следующее видео будет видимо о том, как русский солдат романтично насилует младенца. Давайте романтизировать вообще все, почему нет, мир «толерастов». Могли свою музыку положить на что-то адекватное? УДАЛИТЕ ЭТОТ ПОЗОР и не унижайте украинскую нацию в такой отвратительный способ!

А некоторые высказались более лаконично:

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