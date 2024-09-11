В ВР предлагают отменить золотые и серебряные медали в школах

Комитетом образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины было признано нецелесообразным изготовление медалей за счет госбюджета ученикам, которые заканчивают школу «на отлично».
Об этом говорится в публикации секретаря комитета Наталии Пипы на ее странице в Facebook.
По ее словам, количество медалей не отражает качества образования.
За пять лет было изготовлено более 66 тысяч медалей. За 2024 год произвели в два раза больше чем в 2020, хотя уровень знаний и количество учеников – уменьшилось, – пишет нардепка.
Как отмечает Наталья Пипа, расходы на изготовление серебряных и золотых медалей значительно вредят государственному бюджету. Также отмечает, что запрос на золотые медали на 2025 год составил почти 4,6 миллиона гривен, а на серебряные — более 1 миллиона.
За последние годы, рассказывает Наталья Пипа, медали не предоставили никаких преимуществ при поступлении в вуз.
Эта устаревшая практика медалей распространена в постсоветском пространстве, включая РФ. Пусть там и остается! – заметила нардеп.
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