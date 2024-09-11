В ВР предлагают отменить золотые и серебряные медали в школах

В ВРУ признали нецелесообразным изготовление золотых и серебряных медалей, потому что это вредит госбюджету.

Комитетом образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины было признано нецелесообразным изготовление медалей за счет госбюджета ученикам, которые заканчивают школу «на отлично».

Об этом говорится в публикации секретаря комитета Наталии Пипы на ее странице в Facebook.

По ее словам, количество медалей не отражает качества образования.

За пять лет было изготовлено более 66 тысяч медалей. За 2024 год произвели в два раза больше чем в 2020, хотя уровень знаний и количество учеников – уменьшилось, – пишет нардепка.

Как отмечает Наталья Пипа, расходы на изготовление серебряных и золотых медалей значительно вредят государственному бюджету. Также отмечает, что запрос на золотые медали на 2025 год составил почти 4,6 миллиона гривен, а на серебряные — более 1 миллиона.

За последние годы, рассказывает Наталья Пипа, медали не предоставили никаких преимуществ при поступлении в вуз.

Эта устаревшая практика медалей распространена в постсоветском пространстве, включая РФ. Пусть там и остается! – заметила нардеп.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: