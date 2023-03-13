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  • В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности

В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности

Сегодня 16:46
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В 12:43 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Тогда была "красная" почти вся Украина.

Новости Днепра про В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности

Кроме того, руководитель офиса президента Андрей Ермак и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупреждали об опасности и призвали не игнорировать тревогу.

Отбой объявили в 13:52. Позже в командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, с чем была связана опасность.

Отмечается, что это было связано с активностью вражеской авиации.

Около 13:30 13 марта из-за активности стратегической и тактической авиации врага в большинстве областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Зафиксирован взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс Саратовской области. Наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробалистических ракет «Кинжал») в Курскую область. Дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома «Шайковка» в северном направлении. В Брянской области московии и на восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации, — говорится в сообщении Воздушных сил.

Новости Днепра про В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности

Но ни в коем случае не игнорируйте любую тревогу, берегите себя и своих родных!

Новости Днепра про В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности

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