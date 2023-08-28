В Воздушном командовании «Схід» уточнили, какие ракеты сбили над Днепропетровщиной и где именно

В Воздушном командовании "Схід" уточнили, какие ракеты сбили и где.

Как уточнили в Воздушном командовании «Схід», к утру 28 августа военные сбили 4 ракеты. Один «Калибр» в Каменском районе, еще один в Криворожском и две управляемые авиационные ракеты Х-59 уничтожили вблизи Кривого Рога.

В полиции сообщили о новых деталях последствий атаки на Кривой Рог.

28 августа около 5 утра враг нанес ракетный удар по одному из районов Кривого Рога. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре. В результате на месте удара возник пожар, который вскоре был ликвидирован.

В результате ударов были разрушены два частных дома, еще несколько дачных домов и автомобилей повреждены. Люди не пострадали.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько ракет есть у РФ.

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