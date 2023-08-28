В Воздушном командовании «Схід» уточнили, какие ракеты сбили над Днепропетровщиной и где именно

Как уточнили в Воздушном командовании «Схід», к утру 28 августа военные сбили 4 ракеты. Один «Калибр» в Каменском районе, еще один в Криворожском и две управляемые авиационные ракеты Х-59 уничтожили вблизи Кривого Рога.
В полиции сообщили о новых деталях последствий атаки на Кривой Рог.
28 августа около 5 утра враг нанес ракетный удар по одному из районов Кривого Рога. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре. В результате на месте удара возник пожар, который вскоре был ликвидирован.
В результате ударов были разрушены два частных дома, еще несколько дачных домов и автомобилей повреждены. Люди не пострадали.
Напомним, в ГУР рассказали, сколько ракет есть у РФ.
Читайте также:
Автор:
Днепряне заметили посреди реки плавучий остров.
В Днепре на Победе планируют построить мемориальный сквер.
В селе Семеновка Никопольщины нашли старинные кресты.
В Днепре с понедельника приступят к выдаче ученических билетов для…
Произошло это в Пятихатках 26 августа.
Днепряне заметили посреди реки плавучий остров.
Природа Днепропетровщины завораживает!
В Днепре на Победе планируют построить мемориальный сквер.
В селе Семеновка Никопольщины нашли старинные кресты.
В россии сейчас остается, по меньшей мере, 585 ракет. И это без учета Х-22, которыми враг чаще всего атакует разные регионы Украины.
Роды были очень стремительными.
В Днепре с понедельника приступят к выдаче ученических билетов для проезда в общественном транспорте.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
"Минеры" снова активизировались.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!