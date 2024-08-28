В водоемах Днепропетровщины снова зафиксировали холеровидный вибрион: где купаться опасно

В некоторых водоемах Днепропетровщины купаться небезопасно.

В некоторых водоемах Днепропетровщины снова обнаружили возбудитель заболевания острой кишечной инфекцией.

Об этом говорится в публикации Днепропетровского областного ЦУПХ.

За период с 16 по 22 августа были проведены исследования на холеру в водоемах: 51 проба из объектов окружающей среды, в том числе 20 проб воды из открытых водоемов и 31 проба сточной воды. К счастью, возбудителей болезни обнаружено не было, однако снова зафиксировали вибрион, вызывающий заболевание ОКИ.

Поэтому купаться опасно в этих местностях:

р. Кильчень в зоне отдыха в пределах г. Подгородное;

р. Днепр в пределах КПК «Парк культуры и отдыха Приднепровский»;

р.Днепр в пределах спортбазы Мандриковская коса.

Напомним, что в связи с военным положением пляжи на территории всей Украины официально не открыты. Поэтому плавать в любых водоемах сейчас запрещено.

Все результаты других исследований воды находятся в пределах нормы или без аномальных изменений.

Всего на прошлой неделе зарегистрировали 136 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, что больше уровня предыдущей недели на 8%.

Вспышки инфекционных болезней в течение отчетной недели не зарегистрированы.

Напомним, в Днепре зафиксировали случаи заболевания новым субвариантом коронавируса FLiRT.

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