В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей

Об этом сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.
В четырех пробах воды из водоемов Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион. Однако паниковать рано, ведь, несмотря на название, это не возбудитель холеры, но он вызывает другие кишечные заболевания у людей.
Всего в период с 28 июля по 3 августа исследовали 57 проб воды из водохранилищ Днепра и области. Из них 22 пробы – пресная вода из рек и прудов, и 35 – канализационные стоки.
Нашли холеровидный вибрион в следующих местах:
О результатах проинформированы органы местной власти и Госпродпотребслужба.
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