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  • В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей

В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей

Сегодня 14:46
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Специалисты обнаружили в водоемах Днепра и области холеровидный вибрион.

Новости Днепра про В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей

Об этом сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

В четырех пробах воды из водоемов Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион. Однако паниковать рано, ведь, несмотря на название, это не возбудитель холеры, но он вызывает другие кишечные заболевания у людей.

Всего в период с 28 июля по 3 августа исследовали 57 проб воды из водохранилищ Днепра и области. Из них 22 пробы – пресная вода из рек и прудов, и 35 – канализационные стоки.

Нашли холеровидный вибрион в следующих местах:

  • вода реки Днепр в районах Парка культуры и отдыха «Сагайдак» в Днепре;
  • КЗК Парк культуры и отдыха «Приднепровский» в Днепре;
  • вода реки Кильчень в районе зоны отдыха в черте города Подгородное;
  • река Ревун в районе КП «Днепр» пгт. Красногригорьевка Красногригоровского поселкового совета Никопольского района.

О результатах проинформированы органы местной власти и Госпродпотребслужба.

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Новости Днепра про В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людейУкраїнська Новости Днепра про В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людейРусский

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