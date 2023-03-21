В Верховной Раде проголосовали за трех новых министров

Нардепы определились с тремя новыми министрами.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В Раде проголосовали за назначение бывшего главы «Укрзализныци» Александра Камышина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Ранее этот пост занимал Павел Рябикин, который теперь станет послом в Китае.

Кроме того, Рада назначила Михаила Федорова вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины.

Официально новым министром образования и науки стал Оксен Лесной — директор Малой академии наук и военнослужащий, сообщил нардеп Железняк. До этого министерство возглавлял Сергей Шкарлет, известный своим скандалом с плагиатом научных работ.

Раньше мы рассказывали о том, кто такой Оксен Лесной.

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