В Верховной Раде проголосовали за трех новых министров

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
В Раде проголосовали за назначение бывшего главы «Укрзализныци» Александра Камышина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Ранее этот пост занимал Павел Рябикин, который теперь станет послом в Китае.
Кроме того, Рада назначила Михаила Федорова вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины.
Официально новым министром образования и науки стал Оксен Лесной — директор Малой академии наук и военнослужащий, сообщил нардеп Железняк. До этого министерство возглавлял Сергей Шкарлет, известный своим скандалом с плагиатом научных работ.
Раньше мы рассказывали о том, кто такой Оксен Лесной.
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