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В Укрэнерго рассказали, почему на Днепропетровщине снова выключают свет

Сегодня 13:15
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Сегодня, 12 сентября, в Днепропетровской области ввели стабилизационные графики отключения света.

Новости Днепра про В Укрэнерго рассказали, почему на Днепропетровщине снова выключают свет

Причина введения ограничений на Днепропетровщине и других областях Украины — снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Внимание! С 13:00 до 00:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь. Причина введения ограничений – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС”, — говорится в сообщении.

Предварительные графики для абонентов ДТЭК на Днепропетровщине:

  • 1 группа – 19:00-23:00;
  • 3 группа – 22:00-24:00;
  • 4 группа – 13:00-17:00;
  • 5 группа – 16:00-20:00.

График для потребителей ЦЭК:

  • 2 очередь – 20:00-23:00;
  • 3 очередь – 13:00-16:00;
  • 5 очередь – 16:00-20:00.

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