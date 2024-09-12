В Укрэнерго рассказали, почему на Днепропетровщине снова выключают свет

Причина введения ограничений на Днепропетровщине и других областях Украины — снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Внимание! С 13:00 до 00:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь. Причина введения ограничений – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС”, — говорится в сообщении.
Предварительные графики для абонентов ДТЭК на Днепропетровщине:
График для потребителей ЦЭК:
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