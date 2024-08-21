В Укрэнерго рассказали, сколько еще будут продолжаться отключения света

На следующей неделе в Украине уже не будут выключать свет.

При снижении температуры воздуха и отсутствии обстрелов энергосистемы, свет в Украине перестанут отключать уже на следующей неделе. Также этому будет способствовать ввод в работу дополнительных энергоблоков на электростанциях.

Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире «Громадське радіо».

Он отметил, что пока идет жара, в энергосистеме есть дефицит. Поэтому свет выключают в вечерние часы, когда потребление больше.

«Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень продолжительной) — будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений. В конце недели мы ожидаем, что определенное убывание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях — позволит нам скомпенсировать дефицит, – заявил Кудрицкий.

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