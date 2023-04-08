В Украину вернули еще 31 ребенка, которых похитила РФ: во время миссии не выдержало сердце бабушки, которая должна была забрать своих внуков

В субботу, 8 апреля, в Украину вернули еще 31 украинского ребенка, которых страна-террористка Россия похитила с оккупированных территорий. Это была 5-я спасательная миссия депортированных малышей. Домой должно было вернуться на два ребенка больше, однако во время миссии случилась трагедия.

Стресса и сложностей, которыми сопровождается спасение похищенных маленьких украинцев, не выдержало сердце бабушки, которая должна была забрать двух своих внуков, — она умерла. Об этом во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор БО Save Ukraine, уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014 -2021 гг.) Николай Кулеба.

«Сейчас в Киев направляется 31 ребенок… Это была 5-я наша спасательная миссия, и она была особенная не только по количеству детей, которых мы спасли, но и по сложности. К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двух детей, умерла во время этой миссии», — поделился деталями он.

Теперь необходимо будет вернуть в Украину тело женщины, а также внуков, которых она должна была забрать. Кулеба отметил, что сердце бабушки могло не выдержать допросов ФСБ, которые длились очень долго и часто.

«Они (россияне — ред.) держали родителей за забором и по одному впускали в заведение, где были установлены камеры. Они давили на родителей, чтобы родители перед тем, как забрать ребенка, поблагодарили за то, что РФ сохранила их детей», — поделился исполнительный директор БО Save Ukraine.

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