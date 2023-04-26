В Украину сунет циклон Udo, который принесет заморозки: повлияет ли он на погоду в Днепре

На Украину надвинул циклон Udo, который принесет заморозки. Холодный воздух заденет западные области, где похолодает до +8, а местами будут заморозки до 0 градусов.
Частично эта новая воздушная масса коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской — там завтра есть вероятность небольшого дождя и несколько «осядут» градусы, — пишет синоптикиня Наталья Диденко.
А вот на остальной территории Украины, 26 апреля, пока удержится теплая погода. Возможно незначительное похолодание в четверг, но на юге все еще будет до +20.
Днем 27 апреля холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Черкащина-Кропивницкий-Одесщина, максимально лишь +9+12 градусов.
В центральных и южных областях значительно теплее – до +15. Впрочем, настроение испортят дожди, которые снова посетят почти всю территорию Украины. Потеплеет с 1 мая.
Что с погодой в Днепре?
К счастью, холодный циклон обойдет нашу область, но не совсем. Заморозков не будет, но комфортные летние +20 уйдут на несколько дней. Температура воздуха будет прогреваться только до +10-13 градусов тепла. Снова потеплеет с 1 мая.
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