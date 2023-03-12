В украинских школах предлагают ввести уроки обязательного полового воспитания

В Украине могут появиться обязательные занятия по половому воспитанию.

В школах Украины предлагается внедрить уроки обязательного полового воспитания детей и молодежи. Соответствующая петиция на сайте ОП набрала необходимое количество голосов. Теперь его должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте ОП. Авторами петиции являются общественный альянс Политическое действие женщин и экспертный ресурс Гендер в деталях.

В условиях огромного количества информационных источников и безграничных возможностей интернета дети самостоятельно получают доступ к видео, которое часто искривлено и пропагандирует насилие. Из-за отсутствия навыков анализа информации, дети воспринимают все чистую монету и не понимают, какую ответственность за свою деятельность и бездействие они могут нести, — говорится в тексте петиции.

По мнению авторов обращения, на таких уроках учащимся должны рассказывать о физиологических и психологических изменениях, связанных с половым созреванием, о методах контрацепции, незапланированной беременности, личной безопасности и прочее. Активисты уверены, что такие занятия помогут детям и подросткам лучше понимать, что с ними происходит и поможет наладить культуру согласия и уважения.

Авторы уверены, что таким образом можно уменьшить количество случаев насилия среди подростков и взрослых.

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