В украинских школах могут уменьшить количество предметов и возобновить очное обучение: что предлагает новый министр образования

Недавно назначенный министр образования и науки Оксен Лисовой хочет упростить обучение в школах для украинских учеников. В частности, он предлагает уменьшить количество предметов.

Объясняет Лисовой это тем, что в сложившихся обстоятельствах дети сталкиваются с большой нагрузкой.

«Вижу активное обсуждение количества предметов, которое изучают школьники сегодня в Украине. Есть разные аргументы «за» сокращение и «против». Поговорим откровенно. Два года ковида и год полномасштабного вторжения. Нагрузка на ребенка очень высокая: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать упущенное», — прокомментировал глава МОН.

Так, например, ученики 7-9 классов, как отметил Лисовой, имеют около 20 предметов. По мнению министра, такую программу трудно усвоить даже в нормальных условиях, не говоря уже о постоянном стрессе из-за войны, онлайн-обучения и многих других факторов.

«В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные. Это я вижу и как отец, и долго наблюдал как директор Малой академии наук», — подчеркнул Лисовой.

Министр подчеркнул, что вопрос не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированы учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю проработку, в какой форме происходит обучение. Кроме того, он заговорил о возвращении к очному обучению.

«Онлайн-обучение, даже если оно качественное, упускает огромные сегменты, важные для формирования личности, — социализацию, общение детей, развитие мягких навыков. Поэтому в первую очередь стремимся вывести в аудиторное обучение максимальное количество детей, где это возможно», — отметил Лисовой.

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