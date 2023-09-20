В Украине значительно растет количество ДТП с участием детей: Днепропетровщина – в лидерах

Днепропетровская область на втором месте по количеству ДТП с пострадавшими детьми.

Только за 8 месяцев 2023 года в Днепропетровской области зафиксировали 208 ДТП, в результате которых погибли или травмировались дети.

Об этом сообщает портал для работы с открытыми данными Опендатабот.

Данные зафиксированы в 2023 году в сравнении с аналогичным периодом 2021. Аналитика пришли к выводу, что по сравнению с «довоенным» годом в Украине на 7% возросло количество ДТП, где травмировались или погибли дети.

Всего с января по август текущего года в таких дорожно-транспортных происшествиях 116 детей погибли и более 3 тыс. детей получили травмы.

Также на Днепропетровщине зарегистрировали около 1,4 тысячи травмированных в ДТП людей. 208 из них – при участии детей. На первом месте антирейтинга оказалась Львовщина — за 8 месяцев 2023 в области произошло 275 таких ДТП. Это на 12% больше к соответствующему периоду 2021 года. А на третьем месте – Киевщина (198).

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