В Украине значительно подорожает алкоголь: какие напитки и на сколько

Об этом говорится в проекте, опубликованном на сайте Минэкономики.
Ожидается, что розничные цены на алкоголь поднимутся на 13-25%.
Кабмин предлагает поднять минимальную стоимость алкогольных напитков. Это касается водки, ликерно-водочных напитков и других крепких алкогольных изделий.
Более всего могут вырасти розничные цены на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков). Стоимость этих напитков хотят поднять на 61-71%, а на вина игристые и газированные винные напитки – на 28%.
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