В Украине значительно подорожает алкоголь: какие напитки и на сколько

Кабмин предложил увеличить минимальные цены на алкогольные напитки.

Об этом говорится в проекте, опубликованном на сайте Минэкономики.

Ожидается, что розничные цены на алкоголь поднимутся на 13-25%.

Кабмин предлагает поднять минимальную стоимость алкогольных напитков. Это касается водки, ликерно-водочных напитков и других крепких алкогольных изделий.

Более всего могут вырасти розничные цены на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков). Стоимость этих напитков хотят поднять на 61-71%, а на вина игристые и газированные винные напитки – на 28%.