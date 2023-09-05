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В Украине значительно подорожает алкоголь: какие напитки и на сколько

Сегодня 18:38
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Кабмин предложил увеличить минимальные цены на алкогольные напитки.

Новости Днепра про В Украине значительно подорожает алкоголь: какие напитки и на сколько

Об этом говорится в проекте, опубликованном на сайте Минэкономики.

Ожидается, что розничные цены на алкоголь поднимутся на 13-25%.

Кабмин предлагает поднять минимальную стоимость алкогольных напитков. Это касается водки, ликерно-водочных напитков и других крепких алкогольных изделий.

Более всего могут вырасти розничные цены на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков). Стоимость этих напитков хотят поднять на 61-71%, а на вина игристые и газированные винные напитки – на 28%.

Новости Днепра про В Украине значительно подорожает алкоголь: какие напитки и на сколько

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