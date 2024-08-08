В Украине заработало приложение «Армия+»: какие услуги доступны

В Украине запустили приложение для военных "Армия+".

Приложение Армия+ запустили сегодня, 8 августа. Его цель – освободить военнослужащих от долгого заполнения бумаг и устаревшей бюрократии. Там можно оформить электронные рапорты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет «РБК Украина».

«С сегодняшнего дня будет работать приложение Армия+. Стартует он с базовых функций и мы будем наполнять его новыми функциями. В частности, сразу электронные рапорты, когда за несколько кликов можно сделать то, что сейчас занимает часы и дни», — заявил Владимир Зеленский.

Министр обороны Рустем Умеров на презентации приложения подчеркнул, что цифровизация войск сегодня это необратимый процесс, от этого зависит эффективность за дееспособность Сил обороны. Он отметил, что у «Армия+» будут все сервисы: банки, обучение, цифровой документооборот, логистика, кадровые вопросы, обратная связь.

Вскоре в Армию+ интегрируют сервисы и для семей военных.

Сейчас в приложении доступны следующие услуги:

Электронные рапорты: военный в два клика может прислать документ своему командиру и получает ответную галочку: принял ли к обработке командир этот рапорт или нет.

Получение статуса УБД онлайн: можно подать заявку в два клика и получить электронный документ.

В Украине также работают и над другими опциями приложения. В Минобороны размышляют над тем, как с помощью Армия+ военный, находясь в окопе, мог бы заказать себе боеприпасы и подать сигнал на эвакуацию, если нужна медицинская помощь.

Загрузить приложение Армия+ можно в App Store и Google Play.

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