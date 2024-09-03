В Украине запустили фейк о розыске двух вооруженных контрактников-дезертиров из Днепра

Российские Telegram-каналы распространяют ложную информацию о розыске в Днепропетровской области двух вооруженных преступников, которые якобы подписали контракт с Вооруженными силами Украины и сбежали.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете нацбезопасности Украины.
В сообщениях отмечается, что в Украине якобы разыскивают «Днепропетровских маньяков», которые виновны в многочисленных убийствах. Мужчины могут находиться в «Днепровской и Кировоградской областях».
Начальник Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Елена Бережная сообщила Центру, что согласно учетам Информационной подсистемы Национальной полиции, указанные лица не находятся в розыске. Кроме того, в Украине нет «Днепровской области», что уже свидетельствует о ложном характере этого сообщения, — говорится в сообщении.
Как отметили в ЦПИ, люди, о которых идет речь, не могли бы подписать контракт с Вооруженными силами Украины из-за ограничений Минобороны. Подобные фейки распространяются, чтобы вызвать панику среди населения и дискредитировать украинских военных.
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