В Украине запретили продавать электронные сигареты с ароматизаторами

С 11 июля 2024 года в Украине запрещено продавать электронные сигареты с ароматизаторами и сигареты в упаковках с ненадлежащей маркировкой.

В соответствии с Законом Украины №1978-XI, который вступил в силу 11 июля 2023 года, с 11 июля 2024 года с продажи должны исчезнуть ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним, а также сигаретные упаковки с ненадлежащей маркировкой: на всех упаковках табачных изделий для курения должны быть размещены комбинированные медицинские предупреждения.

Об изменениях рассказали в Центре гражданского представительства «Жизнь».

С 11 июля 2024 г. запрещена продажа ароматизированных сигарет и е-сигарет. Кроме того, было установлено:

запрещение ряда добавок (например, витамины) к табачным изделиям и е-сигаретам, которые могли вводить потребителей в заблуждение по поводу последствий употребления этих изделий;

требования к составу жидкостей для е-сигарет;

требования по отчетности производителей и дистрибьюторов табачных изделий и е-сигарет.

Также теперь все сигаретные пачки должны быть с комбинированным медицинским предупреждением: на 65% площади наибольшей стороны пачки должно быть размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, предупреждающий о вреде и последствиях курения. Для людей, стремящихся избавиться от зависимости, на пачке размещен QR-код — ссылка на безвозмездный сервис Центра общественного здоровья по оказанию помощи по отказу от употребления табака «Я бросаю курить!» Всего разработано 3 группы наборов, каждая из которых содержит 14 медицинских предупреждений. Они будут обновляться каждый год, обеспечивая ежегодное изменение графических изображений.

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