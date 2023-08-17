В Украине запретили препараты, через которые умер 11-летний мальчик в Днепре

В Минздраве подозревают, что именно эти три препарата повлекли побочные эффекты у пациентов и привели к смерти 11-летнего мальчика.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка им. Руднева недавно произошла чрезвычайная ситуация. 11 пациентов после операций почувствовали себя плохо. Двое из них – 11 летний мальчик и взрослый мужчина – умерли.

В Минздраве подозревают, что препараты, которые использовали во время операций вызвали тяжелые побочные реакции. Именно это привело к ухудшению самочувствия 11 пациентов и смерти двух из них.

Три препарата, которые использовали в больнице во время операций, запретили на территории Украины.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение нескольких партий медицинских препаратов, которые, вероятно, повлекли тяжелые побочные реакции во время проведения операций. Речь идет о трех наименованиях медпрепаратов, — говорится в сообщении Минздрава.

Названия препаратов не разглашают, но они не продаются в свободном доступе, поскольку используются только врачами и во время наркоза. Минздрав обязал реализаторов лекарства проверить, есть ли у них эти сомнительные партии.

В настоящее время идет работа специальной комиссии Минздрава, которая установит причины смерти двух пациентов.

Что предшествовало

В больнице Днепра, где недавно скончался 11-летний мальчик, приостановили операции. В настоящее время ведется только амбулаторный прием.

В медучреждении продолжаются следственные действия. Работает соответствующая комиссия и правоохранители. Медики предоставляют все необходимые комментарии и документы.

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