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В Украине запретили фейерверки и петарды — решение Рады

Сегодня 08:30
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В Украине запретили салюты, фейерверки и петарды.

Новости Днепра про В Украине запретили фейерверки и петарды - решение Рады

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. То есть салюты, фейерверки и петарды теперь под запретом.

Об этом 11 апреля в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, решение поддержали 290 депутатов.

Речь идет о законопроекте №7438 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения пиротехнических изделий», который запрещает использование фейерверков, петард и салютов. Вместе с тем запрет распространяется и на их продажу и передачу. Проводить мероприятия с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ также нельзя.

Согласно документу, в Украине запрещает продажа и использование фейерверков классов F2 (общего использования, имеют низкий уровень опасности и шума), F3 (имеют средний уровень опасности), F4 (профессионального использования, имеют высокий уровень опасности). Также запрещена продажа и передача фейерверков класса F1 лицам, которые не достигли 16 лет.

Что касается пиротехнических изделий класса Т1 и изделий класса P1, их могут продавать или передавать только совершеннолетним лицам. А сценические пиротехнические изделия класса Т2 и Р2, которые имеют высокий уровень опасности — только лицам со специальной подготовкой.

В пояснительной записке указывается, что, по задумке авторов проекта, реализация закона поспособствует защите населения от негативных последствий использования пиротехнических изделий, усилению борьбы с жестоким обращением с животными, которые страдают от громких звуков.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале добавил, что данный запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

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Новости Днепра про В Украине запретили фейерверки и петарды - решение РадыУкраїнська Новости Днепра про В Украине запретили фейерверки и петарды - решение РадыРусский

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