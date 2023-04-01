Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне

Сегодня 07:00
просмотров

С 1 апреля в Украине начинается весенне-летний период нереста рыбы, поэтому устанавливается запрет на ее отлов.

Новости Днепра про В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне

Запрет установлен для водохранилищ и озер с заливами, проливами, включая зону подтопления на период:
 
  • для любительской ловли – с 1 апреля по 9 июня (включительно);
  • для промысловой ловли – с 1 апреля по 16 июня (включительно).
Для рек и их корневых вод:
 
с 1 апреля по 20 мая (включительно).

Штрафи:

Новости Днепра про В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне

Разрешается только рыболовство до 3 килограммов рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега водоема. Однако только в местах, определенных в специальном перечне и других водоемах в пределах населенных пунктов.

Читайте также: 

Новости Днепра про В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепрянеУкраїнська Новости Днепра про В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепрянеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева

    30 марта около 19.00 парень вышел с места жительства в…

    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

    Письмо от анонима поступило на почту СБУ и полиции.

    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину

    Полиция Днепра задержала 29-летнего подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений…

    Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко

    Ежедневно наши военные оказывают сопротивление армии рф. Они охраняют наш…

    Последние новости

    Погода в Днепре в субботу, 1 апреля: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре в субботу, 1 апреля: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева
    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева

    30 марта около 19.00 парень вышел с места жительства в Новокодацком районе города и до настоящего времени не вернулся.

    Вчера 22:00
    просмотров
    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції
    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

    Письмо от анонима поступило на почту СБУ и полиции.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину
    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину

    Полиция Днепра задержала 29-летнего подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений малолетнему ребенку.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко
    Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко

    Ежедневно наши военные оказывают сопротивление армии рф. Они охраняют наш покой, жертвуя собственной жизнью.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой
    На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой

    У фигуранта изъяли гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2.

    Вчера 19:39
    0
    просмотров
    В Днепре возобновили подачу воды на 4-х улицах: ситуация на вечер 31 марта
    В Днепре возобновили подачу воды на 4-х улицах: ситуация на вечер 31 марта

    Сегодня, по состоянию на 18:00, работники КП "Днепрводоканал" завершили аварийно-восстановительные работы по некоторым адресам.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Днепре возле дома на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции
    В Днепре возле дома на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции

    Сегодня, 31 марта, на Набережной Победы возле дома №124 обнаружили тело мужчины.

    Вчера 19:04
    0
    просмотров
    ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, — Генштаб
    ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, — Генштаб

    Украинские военные отразили 30 атак российских оккупантов на востоке. Тем временем захватчики выпустили баллистические ракеты по мирным городам Украины.

    Вчера 18:45
    0
    просмотров
    В Днепре женщина ограбила пенсионерку: забрала 15 тыс. грн
    В Днепре женщина ограбила пенсионерку: забрала 15 тыс. грн

    Недавно в Днепре 33-летняя женщина ограбила 79-летнюю бабушку.

    Вчера 18:32
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх