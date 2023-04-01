В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне

С 1 апреля в Украине начинается весенне-летний период нереста рыбы, поэтому устанавливается запрет на ее отлов.

Запрет установлен для водохранилищ и озер с заливами, проливами, включая зону подтопления на период:

для любительской ловли – с 1 апреля по 9 июня (включительно);

для промысловой ловли – с 1 апреля по 16 июня (включительно).

Для рек и их корневых вод:

с 1 апреля по 20 мая (включительно).

Штрафи:

Разрешается только рыболовство до 3 килограммов рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега водоема. Однако только в местах, определенных в специальном перечне и других водоемах в пределах населенных пунктов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: