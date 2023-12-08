В Украине замедлилась инфляция: как это повлияло на цены

По крайней мере, такие данные приводит Госстат.
По информации Госстата, в ноябре замедлился рост цен до 0,5%. В октябре этот показатель составлял 0,8%. В частности, в прошлом месяце снизились цена на сахар, растительное масло, продукты переработки зерновых, мясо птицы, свинину и фрукты.
В годовом исчислении по итогам ноября инфляция замедлилась до 5,1% с 5,3% в октябре, 7,1% – в сентябре и 8,6% по итогам августа.
В ноябре выросли цены на продукты и безалкогольные напитки — на 0,8%. Больше всего – на 13,2% – подорожали овощи. На 2,6–1% выросли цены на молоко и молочные продукты, масло, сало, говядину, яйца, хлеб.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 0,8%. В свою очередь одежда и обувь подешевели на 3%, в частности, одежда – на 3,4%, обувь – на 2,7%.
Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,8%.
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