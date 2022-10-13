В Украине выведут из оборота старые банкноты 5, 10, 20 и 100 грн: что нужно знать

Национальный банк Украины с 1 января будет постепенно изымать из обращения старые денежные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Вместо старых банкнот в обращении будут монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.

При этом деньги образцов 2003 – 2007 годов останутся действительными платежными средствами, ими можно будет рассчитываться. Но при попадании в банки их не вернут в оборот, а передадут НБУ для утилизации.

Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении, улучшение наличных расчетов и их удобства для населения, – говорят в НБУ.

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