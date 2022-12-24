В Украине вводят штрафы за унижение работников на работе

Так, Кодекс об административных правонарушениях был дополнен статьей 173-5. В соответствии с ней за совершение мобинга (травли) работников виновнику грозит наложение штрафа от 350 до 1700 гривен или общественные работы от 30 до 40 часов, а физическим лицам-предпринимателям, использующим наемный труд, должностным лицам – штраф от 1700 до 3400 гривен или работы от 30 до 40 часов. Если мобингом занималась группа лиц или тот, кто уже был наказан за такое же нарушение в течение года, то штраф будет от 1700 до 3400 гривен или 30-50 часов общественных работ. Для физлиц-предпринимателей, использующих наемный труд, должностным лицам – за такое нарушение будет штраф в два раза больше или общественные работы от 40 до 60 часов.
Отметим, что еще три месяца будет длиться «переходный период», пока соответствующие органы приведут все правовые акты в соответствие с обновленным Законом.
Мобинг – это форма психологического насилия над конкретным человеком со стороны группы людей. В этом случае – на работе. К мобингу могут относиться сплетни со стороны коллег, подчиненных или начальства, чтобы вытеснить работника с его должности, а также унижение, дискредитация, изоляция.
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