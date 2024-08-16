В Украине вступил в силу Закон о легализации медицинского каннабиса: что он предусматривает

С сегодняшнего дня, 16 августа, в Украине вступает в силу Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.
Это подтвердил народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроект вступил в силу через полгода после его подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским 13 января 2024 года.
Согласно проекту Закона отныне в Украине будут разрешать использование медицинского каннабиса в научных и промышленных деятельности. На каждом этапе производства и продаж лекарств с каннабисом будет вестись жесткий контроль.
В пояснительной записке к проекту Закона отмечается, что законопроект создан на основе современных международных исследований использования растений рода конопли в современной медицине.
В частности, в таком лекарстве нуждаются люди с такими болезнями:
Также препараты могут применяться для облегчения комплекса симптомов у онкобольных.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе еще 21 декабря прошлого года, ЗА проголосовали 248 народных депутатов.
Читайте также:
Автор:
Не все военнообязанные мужчины, поступающие в вузы, будут иметь право…
Админответственность за мелкое воровство усилилась.
Второй корвет типа Ada "Гетман Иван Выговский" был спущен на…
Вынесли приговор мужчине, действия которого привели к смерти трех человек.
Цехи швейной фабрики «Мрія» или «Володарки» располагались в самом центре Днепра. Сегодня на их месте – современный бизнес-центр, где можно снять в аренду помещение или перекусить в ресторане.
В Днепре несколько дней в августе планируют выключать свет.
Днепропетровщина может вернуться к графику отключения света уже на следующей неделе.
Жителей Покровска и Покровской общины призвали эвакуироваться.
Жители Днепра услышали взрыв.
В Днепропетровской области снова заметили ядовитого паука.
В жилом микрорайоне Красный Камень в Днепре мужчина выпал из окна.
Жителей Кривого Рога призывают не беспокоиться.
В Днепре приступили к работе по экологической модернизации металлургического завода.
В Кривом Роге заметили малолетних детей, которые ходили по улице без родителей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!