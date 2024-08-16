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В Украине вступил в силу Закон о легализации медицинского каннабиса: что он предусматривает

Сегодня 11:46
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16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса.

Новости Днепра про В Украине вступил в силу Закон о легализации медицинского каннабиса: что он предусматривает

С сегодняшнего дня, 16 августа, в Украине вступает в силу Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Это подтвердил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект вступил в силу через полгода после его подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским 13 января 2024 года.

Согласно проекту Закона отныне в Украине будут разрешать использование медицинского каннабиса в научных и промышленных деятельности. На каждом этапе производства и продаж лекарств с каннабисом будет вестись жесткий контроль.

  • При производстве у каждого продукта будет уникальный штрих-код.
  • Станет обязательным ведение электронного реестра учета перемещения сортов конопли.
  • Лекарство будет отпускаться только по назначению врача – электронным рецептом.
  • Препараты на основе медицинского каннабиса будут продавать только в специализированных аптеках, имеющих соответствующую лицензию и условия хранения.
  • Разработка новых психотропных или наркотических средств разрешается только с целью их применения в медицинских целях или научной деятельности и при условии, что все созданные средства будут государственно зарегистрированы и клинически исследованы.
  • Использование растения рода конопли будет исключительно с дописьм о количестве процента содержания концентрации ТГК.

В пояснительной записке к проекту Закона отмечается, что законопроект создан на основе современных международных исследований использования растений рода конопли в современной медицине.

В частности, в таком лекарстве нуждаются люди с такими болезнями:

  • неврологические заболевания;
  • заболевание пищеварительного акта;
  • наркотическая зависимость и проблемы психического характера;
  • хроническая боль невропатического происхождения.

Также препараты могут применяться для облегчения комплекса симптомов у онкобольных.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе еще 21 декабря прошлого года, ЗА проголосовали 248 народных депутатов.

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Новости Днепра про В Украине вступил в силу Закон о легализации медицинского каннабиса: что он предусматриваетУкраїнська Новости Днепра про В Украине вступил в силу Закон о легализации медицинского каннабиса: что он предусматриваетРусский

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