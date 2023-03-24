В Украине временно не работает услуга «Малятко»: что произошло

Украинцы временно не смогут воспользоваться сервисом єМалятко.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

В пятницу, 24 марта, украинцы начали жаловаться на проблемы с сервисом єМалюк. Как выяснилось, медицинские заключения о рождении младенцев временно не проверяются по техническим причинам. Из-за ‘этого сервис может быть недоступен несколько дней.

Не беспокойтесь. Вместе с Нацслужбой здоровье Украины уже работаем над разрешением ситуации, — отметили в «Дії».

Представители Дії обещают, что совсем скоро сервис возобновит работу и молодые родители смогут всего за несколько кликов получить сразу 9 госуслуг, связанных с рождением ребенка. Когда именно это произойдет – не уточняется. В пресс-службе просят следить за обновлениями на сайте или в соцсетях.

Напомним, за минувшие сутки в Днепре родилось 20 малышей. А за февраль появилось на свет более полутысячи маленьких украинцев.

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