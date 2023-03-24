В Украине временно не работает услуга «Малятко»: что произошло

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
В пятницу, 24 марта, украинцы начали жаловаться на проблемы с сервисом єМалюк. Как выяснилось, медицинские заключения о рождении младенцев временно не проверяются по техническим причинам. Из-за ‘этого сервис может быть недоступен несколько дней.
Не беспокойтесь. Вместе с Нацслужбой здоровье Украины уже работаем над разрешением ситуации, — отметили в «Дії».
Представители Дії обещают, что совсем скоро сервис возобновит работу и молодые родители смогут всего за несколько кликов получить сразу 9 госуслуг, связанных с рождением ребенка. Когда именно это произойдет – не уточняется. В пресс-службе просят следить за обновлениями на сайте или в соцсетях.
Напомним, за минувшие сутки в Днепре родилось 20 малышей. А за февраль появилось на свет более полутысячи маленьких украинцев.
Читайте также:
Автор:
Наш город имеет более чем 200-летнюю историю. Часть этой истории…
На территории нынешнего Днепра было несколько зимовников. Со временем они…
Доверяйте только проверенной информации!
На портале "Дія" теперь можно подать заявление о регистрации брака…
В Днепре задержали полицейских из Рубежного, требовавших взятки у наркозависимых.
Сегодня, 24 марта, жители Новокодакского района могли видеть густой дым.
В Днепре были замечены советские символы на крыше многоэтажки.
Передвижение на общественном транспорте – дело не всегда приятное, ведь можно долго стоять на остановке, а потом ехать в забитой маршрутке. Чтобы пассажиры меньше стояли на остановке, в Днепре работает чат-бот с расписанием движения транспорта, есть приложения, где его можно…
Будьте осторожны!
В Днепре можно будет наблюдать уникальный парад планет.
Жизнь победит!
В Днепре подростки терроризируют местный детсад.
Весна и осень – самые популярные времена года для покупки или продажи автомобильной техники. Так говорят сами продавцы машин. Поэтому на авторынке в это время увеличивается количество предложений. Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит купить самую дешевую машину в Днепре и…
В пятницу, 24 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!