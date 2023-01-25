В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Кракен»

По данным Всемирной организации здравоохранения, «Кракен» не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими штаммами, новый вид COVID-19 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

«Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса», — говорится в сообщении.

В Украине зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

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