В Украине военнослужащим увеличили доплаты: кто будет получать 100 тысяч гривен

Министерство обороны Украины сообщило об увеличении перечня военнослужащих, которые получат дополнительное вознаграждение. Кроме этого, увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
В ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:
Также раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, с 1 июня будут получать дополнительно 20 100 гривен.
В свою очередь инструкторы учебных центров с 1 июня будут получать дополнительно от 15 тыс. до 30 тыс. грн, срочники – 6 тыс. грн, курсанты – 2 тыс. 350 грн. Доплаты должны поступить в ближайшее время.
Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на прежнем уровне – 100 тыс. грн. Это же касается военнослужащих, которые получили ранение (контузию, травму, увечье) и находятся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.
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