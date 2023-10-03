В Украине военнослужащим увеличили доплаты: кто будет получать 100 тысяч гривен

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Министерство обороны Украины сообщило об увеличении перечня военнослужащих, которые получат дополнительное вознаграждение. Кроме этого, увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:

100 000 гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября.

100 000 гривен – военнослужащие, которые занимаются разминированием в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября.

50 000 гривен – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября.

30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.

Также раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, с 1 июня будут получать дополнительно 20 100 гривен.

В свою очередь инструкторы учебных центров с 1 июня будут получать дополнительно от 15 тыс. до 30 тыс. грн, срочники – 6 тыс. грн, курсанты – 2 тыс. 350 грн. Доплаты должны поступить в ближайшее время.

Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на прежнем уровне – 100 тыс. грн. Это же касается военнослужащих, которые получили ранение (контузию, травму, увечье) и находятся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

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