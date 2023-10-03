Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Украине военнослужащим увеличили доплаты: кто будет получать 100 тысяч гривен

В Украине военнослужащим увеличили доплаты: кто будет получать 100 тысяч гривен

Сегодня 15:03
просмотров

Важно!

Новости Днепра про В Украине военнослужащим увеличили доплаты: кто будет получать 100 тысяч гривен

Министерство обороны Украины сообщило об увеличении перечня военнослужащих, которые получат дополнительное вознаграждение. Кроме этого, увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:

  • 100 000 гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября.
  • 100 000 гривен – военнослужащие, которые занимаются разминированием в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября.
  • 50 000 гривен – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября.
  • 30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.

Также раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, с 1 июня будут получать дополнительно 20 100 гривен.

В свою очередь инструкторы учебных центров с 1 июня будут получать дополнительно от 15 тыс. до 30 тыс. грн, срочники – 6 тыс. грн, курсанты – 2 тыс. 350 грн. Доплаты должны поступить в ближайшее время.

Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на прежнем уровне – 100 тыс. грн. Это же касается военнослужащих, которые получили ранение (контузию, травму, увечье) и находятся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине военнослужащим увеличили доплаты: кто будет получать 100 тысяч гривенУкраїнська Новости Днепра про В Украине военнослужащим увеличили доплаты: кто будет получать 100 тысяч гривенРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Житель Кривого Рога за 6 месяцев украл электроэнергии более чем на 15 тысяч гривен
Новости Днепра
Сегодня 13:45
Житель Кривого Рога за 6 месяцев украл электроэнергии более чем на 15 тысяч гривен

В Кривом Роге судили мужчину, который почти за полгода украл…

На Днепропетровщине мужчине выстрелили в шею
Новости Днепра
Сегодня 11:11
На Днепропетровщине мужчине выстрелили в шею

В Каменском на Днепропетровщине мужчине выстрелили в шею.

Взрыв напугал местных: на Днепропетровщине неизвестные подорвали банкомат (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 10:23
Взрыв напугал местных: на Днепропетровщине неизвестные подорвали банкомат (ФОТО)

Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Под Днепром мужчина угрожал ножом 13-летней девочке: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Под Днепром мужчина угрожал ножом 13-летней девочке: комментарий полиции

Злоумышленника задержали.

Последние новости

Как в Днепре раньше выглядели стайни: на Екатеринославском бульваре снесли одну из последних (ФОТО)
Как в Днепре раньше выглядели стайни: на Екатеринославском бульваре снесли одну из последних (ФОТО)

Первые автомобили в Днепре появились в начале прошлого века. До этого самым популярным транспортом была повозка или карета, запряженная лошадьми либо просто лошадь с одним ездоком. Для животных, как и для современных авто, придумывали места «стоянки» - столбы, куда можно…

Сегодня 15:12
3
просмотров
В Днепре с 4-й попытки продали «Дом офицеров»: за сколько отдали историческую памятку и кому
В Днепре с 4-й попытки продали «Дом офицеров»: за сколько отдали историческую памятку и кому

Здание "Дома офицеров" или как его часто называют "Английского клуба" продали с четвертой попытки.

Сегодня 14:50
2
просмотров
Житель Кривого Рога за 6 месяцев украл электроэнергии более чем на 15 тысяч гривен
Житель Кривого Рога за 6 месяцев украл электроэнергии более чем на 15 тысяч гривен

В Кривом Роге судили мужчину, который почти за полгода украл электроэнергии более чем на 15 тысяч гривен.

Сегодня 13:45
5
просмотров
«Я всюду хожу с охранниками»: экс-жена застреленного в Днепре водителя об угрозах ей и детям
«Я всюду хожу с охранниками»: экс-жена застреленного в Днепре водителя об угрозах ей и детям

Бывшая жена застреленного в Днепре Джумбери Силогавы говорит, что ей и детям угрожают неизвестные.

Сегодня 12:59
9
просмотров
В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фото
В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фото

Современная смотровая площадка парка Шевченко в Днепре появилась в 2006 году. До этого место, где она находится выглядело совсем иначе.

Сегодня 12:31
5
просмотров
В Днепре не хватает учителей: кого больше всего
В Днепре не хватает учителей: кого больше всего

В Днепре не хватает учителей.

Сегодня 11:50
6
просмотров
Олигарха из Днепра Коломойского рф внесла в список террористов и экстремистов
Олигарха из Днепра Коломойского рф внесла в список террористов и экстремистов

Российский регулятор Росфинмониторинг внес олигарха из Днепра Игоря Коломойского в реестр «террористов и экстремистов».

Сегодня 11:18
3
просмотров
На Днепропетровщине мужчине выстрелили в шею
На Днепропетровщине мужчине выстрелили в шею

В Каменском на Днепропетровщине мужчине выстрелили в шею.

Сегодня 11:11
5
просмотров
В Украине планируют снять ограничения по возрасту для призыва в армию
В Украине планируют снять ограничения по возрасту для призыва в армию

В Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается разрешить призывать на службу мужчин старше 60 лет.

Сегодня 10:31
8
просмотров
Взрыв напугал местных: на Днепропетровщине неизвестные подорвали банкомат (ФОТО)
Взрыв напугал местных: на Днепропетровщине неизвестные подорвали банкомат (ФОТО)

Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Сегодня 10:23
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх