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В Украине в девятый раз продлили военное положение и мобилизацию: до какого числа

Сегодня 13:07
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Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней.

Новости Днепра про В Украине в девятый раз продлили военное положение и мобилизацию: до какого числа

Сегодня, 8 ноября, Верховная Рада поддержала законы (№10211 и №10212) о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили с 16 ноября 2023 года на 90 дней. То есть до 14 февраля 2024 года. За – 329 и 322 депутата.

Это было уже девятое голосование Парламента за военное положение с начала войны, – отметил Железняк.

Новости Днепра про В Украине в девятый раз продлили военное положение и мобилизацию: до какого числа

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