В Украине в девятый раз продлили военное положение и мобилизацию: до какого числа

Сегодня, 8 ноября, Верховная Рада поддержала законы (№10211 и №10212) о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили с 16 ноября 2023 года на 90 дней. То есть до 14 февраля 2024 года. За – 329 и 322 депутата.
Это было уже девятое голосование Парламента за военное положение с начала войны, – отметил Железняк.
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