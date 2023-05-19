В Украине требуют создать раздельные вагоны для мужчин и женщин: появилась петиция

Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины. Автор петиции Ольга Ожогина утверждает, что в Украине есть необходимость в создании раздельных вагонов для женщин и мужчин в поездах, следующих по маршруту более 6 часов.
Для этого автор обращения предлагает добавить фильтр «пол» при покупке билета.
Эту инициативу также поддержали ОО «Девушки», сообщество «Женство».
По словам автора обращения, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за лиц противоположного пола, которые будут вместе с ними в купейном или плацкартном вагоне. Более того, в Украине фиксируют нередкие случаи неприемлемого, навязчивого поведения и умышленных прикосновений к другим пассажирам, а чаще всего мужчин к женщинам.
Кроме этого, у людей обоих полов есть потребность в смене одежды, поэтому было бы логично создать на дальних маршрутах отдельные вагоны.
В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах, — говорится в тексте петиции.
Поэтому существование раздельных вагонов или хотя бы одного женского вагона в поезде улучшит комфорт и безопасность пассажиров.
Автор обращения также отметила, что так как АО «Укрзализныця» является государственным предприятием, то отдельный вагон для женщин и мужчин будет способствовать созданию безопасных и психологически комфортных условий для перевозок согласно пункту 6 Устава предприятия.
Заметим, что во многих странах мира существуют отдельные вагоны для женщин в метро и поездах. Петиция была создана 15 мая и за четыре дня ее подписали около 9 тысяч человек.
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