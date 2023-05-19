В Украине требуют создать раздельные вагоны для мужчин и женщин: появилась петиция

Это предлагают сделать для безопасности.

Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины. Автор петиции Ольга Ожогина утверждает, что в Украине есть необходимость в создании раздельных вагонов для женщин и мужчин в поездах, следующих по маршруту более 6 часов.

Для этого автор обращения предлагает добавить фильтр «пол» при покупке билета.

Эту инициативу также поддержали ОО «Девушки», сообщество «Женство».

Зачем нужны раздельные вагоны

По словам автора обращения, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за лиц противоположного пола, которые будут вместе с ними в купейном или плацкартном вагоне. Более того, в Украине фиксируют нередкие случаи неприемлемого, навязчивого поведения и умышленных прикосновений к другим пассажирам, а чаще всего мужчин к женщинам.

Кроме этого, у людей обоих полов есть потребность в смене одежды, поэтому было бы логично создать на дальних маршрутах отдельные вагоны.

В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах, — говорится в тексте петиции.

Поэтому существование раздельных вагонов или хотя бы одного женского вагона в поезде улучшит комфорт и безопасность пассажиров.

Автор обращения также отметила, что так как АО «Укрзализныця» является государственным предприятием, то отдельный вагон для женщин и мужчин будет способствовать созданию безопасных и психологически комфортных условий для перевозок согласно пункту 6 Устава предприятия.

Заметим, что во многих странах мира существуют отдельные вагоны для женщин в метро и поездах. Петиция была создана 15 мая и за четыре дня ее подписали около 9 тысяч человек.

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