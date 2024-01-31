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  • В Украине стремительно падает рождаемость, но Днепропетровщина по-прежнему в лидерах

В Украине стремительно падает рождаемость, но Днепропетровщина по-прежнему в лидерах

Сегодня 12:56
просмотров

На Днепропетровщине, несмотря на войну, наблюдают бейби-бум.

Новости Днепра про В Украине стремительно падает рождаемость, но Днепропетровщина по-прежнему в лидерах

Несмотря на то, что Днепр назвали самым криминальным городом Восточной Европы, регион до сих пор лидирует по количеству новорожденных в 2023 году. Об этом свидетельствует аналитика портала «Опендатабот».

В Украине в 2023 году на 28% снизилась рождаемость. По данным Минюста за год родилось более 180 тысяч детей. Хотя эта цифра не маленькая, но это на треть меньше, чем до начала великой войны в феврале 2022 года.

В первый год вторжения количество новорожденных резко сократилось — на 25%, до 206 тысяч детей. Для сравнения, в период с 2010 по 2013 годы в Украине рождалось около полумиллиона детей в год, — говорится в сообщении.

Больше всего маленьких украинцев в 2023 году родилось в Киеве — 19 979 детей, здесь зафиксировали и самый большой спад. Вторую строчку рейтинга занимает Львовщина, где появилось на свет 16 тысяч 638 малышей. Замыкает тройку лидеров Днепропетровщина, где насчитали 14 тысяч 433 новорожденных.

Меньше всего детей родилось на Херсонщине — 452 ребенка. Низкие показатели в соседних с Днепропетровщиной, Запорожской и Донецкой областях. Данных из Луганщины нет совсем, так как область почти полностью оккупирована, поэтому доступа к информации оттуда нет.

Новости Днепра про В Украине стремительно падает рождаемость, но Днепропетровщина по-прежнему в лидерах

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Новости Днепра про В Украине стремительно падает рождаемость, но Днепропетровщина по-прежнему в лидерахУкраїнська Новости Днепра про В Украине стремительно падает рождаемость, но Днепропетровщина по-прежнему в лидерахРусский

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