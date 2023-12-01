В Украине стоимость картофеля уже вдвое выше, чем в прошлом году: какие цены на базовый овощ в Днепре

В Украине растут цены на картофель.

Кое-где они выше в 2 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, уверяют эксперты проекта EastFruit. В настоящее время закупочная цена картофеля составляет в среднем 10-14 гривен за килограмм. Аналитики отмечают, что только за неделю стоимость бульбы выросла на 20%.

Стремительный рост цен на базовый овощ объясняют высоким спросом и сокращением предложения от маленьких фермеров и крестьян, которые из-за плохой погоды не могут вовремя доставлять картофель на рынке. Это удается сделать только крупным игрокам рынка, у которых больше ресурсов. Поэтому они пользуются ситуацией и постепенно повышают цены.

В то же время из-за повышения цены покупатели не перестали покупать картофель, поэтому вполне вероятно, что его стоимость и дальше будет лезть вверх, так как фермеры хотят продать товар подороже.

В Днепре цены пока не сильно выросли. По сути, они вернулись к сентябрьским, когда только началось удешевление картофеля, после сбора нового урожая. Впрочем, и сейчас можно найти бульбу по 7 гривен за килограмм, что на 3 гривны меньше закупочной цены. Правда, это второй сорт, и качество соответствующее.

Ранее сообщалось, что цены на картофель вырастут ближе к зиме, и, как видим – прогнозы оправдались.

В АТБ цены на картофель самые низкие. Килограмм бульбы второго сорта продают за 7 гривен. Первый сорт – 11 грн, фасованную отдают за 18, а помытую отборную – за 29.

У Сильпо выбор картофеля самый широкий. Есть помытая, органическая и различных сортов, которые предназначены для различных потребностей. Килограмм обычной бульбы стоит 12 гривен. За Гранаду для жарки просят 22 гривны, а за розовую – 25.

Детальнее цены можно рассмотреть на скриншоте.

В Варусе ситуация похожая. Цена зависит прежде всего от сорта. Обычная стоит 12, для пюре – 15, Гранада белая – 18 гривен.

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