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В Украине создали петицию на блокировку TikTok

Сегодня 13:40
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На сайте Кабинета Министров Украины появилась новая петиция.

Новости Днепра про В Украине создали петицию на блокировку TikTok

Через 1 день после создания она вызвала ажиотаж среди многих граждан Украины. Ее автор – Андрусяк Оксана Владимировна.

В тексте к петиции указано несколько причин, развернуто объясняющих, почему социальную сеть TikTok, якобы, стоит заблокировать.

Краткое содержание этих причин:

  1. TikTok принадлежит Китаю, открыто сотрудничающему с Россией. В сети собирается конфиденциальная информация пользователей, которая может передаваться стране-агрессору.
  2. TikTok блокирует украинские видео о войне, однако по информации Центра противодействия Дезинформации СНБО, в этой же социальной сети активно распространяют российскую пропаганду.
  3. Блокировка TikTok поможет сдержать злонамеренную кибер деятельность россии.
  4. Алгоритмы TikTok не блокируют дезинформацию, так что сеть не является надежной.

В петиции автор отмечает необходимость создания законопроекта, который будет предусматривать:

— блокировка социальной сети TikTok на территории Украины;

— запрет использования приложения на телефонах государственных чиновников, военнослужащих и причастных к государственной политике или/и обороноспособности государства.

По состоянию на 11 июня 13:30 петиция набрала 4552 подписи из 25 тысяч необходимых.

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