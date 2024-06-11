В Украине создали петицию на блокировку TikTok

Через 1 день после создания она вызвала ажиотаж среди многих граждан Украины. Ее автор – Андрусяк Оксана Владимировна.
В тексте к петиции указано несколько причин, развернуто объясняющих, почему социальную сеть TikTok, якобы, стоит заблокировать.
Краткое содержание этих причин:
В петиции автор отмечает необходимость создания законопроекта, который будет предусматривать:
— блокировка социальной сети TikTok на территории Украины;
— запрет использования приложения на телефонах государственных чиновников, военнослужащих и причастных к государственной политике или/и обороноспособности государства.
По состоянию на 11 июня 13:30 петиция набрала 4552 подписи из 25 тысяч необходимых.
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