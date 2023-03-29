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  • В Украине с 1 апреля хотят в три этапа поднять минималку: кому из днепрян доплатят

В Украине с 1 апреля хотят в три этапа поднять минималку: кому из днепрян доплатят

Сегодня 10:00
просмотров

В Украине хотят в три этапа поднять минимальную заработную плату уже начиная с 1 апреля 2023 года.

Новости Днепра про В Украине с 1 апреля хотят в три этапа поднять минималку: кому из днепрян доплатят

Законопроектом №8431 депутаты предлагают в этом году поднять минимальную зарплату в три этапа. Увеличение заработной платы хотят провести таким образом: 

  • с 1 апреля — 7370 грн;
  • с 1 июля — 8107 грн;
  • с 1 октября — 8918 грн.

Для этого необходимо внести данные изменения в Закон о Государственном бюджете Украины. Отметим, что в прошлом году при составлении проекта госбюджета на 2023 год было принято решение отказаться от запланированного увеличения минимальной заработной платы и прожиточного минимума в связи с войной в стране.

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