В Украине с 1 апреля хотят в три этапа поднять минималку: кому из днепрян доплатят

Законопроектом №8431 депутаты предлагают в этом году поднять минимальную зарплату в три этапа. Увеличение заработной платы хотят провести таким образом:
Для этого необходимо внести данные изменения в Закон о Государственном бюджете Украины. Отметим, что в прошлом году при составлении проекта госбюджета на 2023 год было принято решение отказаться от запланированного увеличения минимальной заработной платы и прожиточного минимума в связи с войной в стране.
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