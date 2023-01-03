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  • В Украине редкую монету номиналом 5 копеек продают за 11 000 грн: в чем ее особенность

В Украине редкую монету номиналом 5 копеек продают за 11 000 грн: в чем ее особенность

Сегодня 19:45
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В Украине на аукционе монету номиналом 5 копеек 2010 года выпуска продают за 11 116 грн. Монета изготовлена из серебра, и по фото, ее состояние практически новое.

Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 5 копеек продают за 11 000 грн: в чем ее особенность

Уникальный лот представлен на онлайн-аукционе Violity. По словам продавца монета находится в Киеве, и он готов ее доставить в любую точку как в Украине, так и за рубежом. 

Данная монета не подлежала реставрации и не имеет дефектов. Ее вес — 6,2 г, диаметр — 24 мм. 

Монета может представлять интерес коллекционеров, так как уже вышла из обихода в 2019 году, а значит ее ценность выше, чем монет, которые еще в обиходе. Также эта монета изготовлена из серебра, а не из нержавеющей стали, как большинство обиходных монет.

На аверсе монеты в центре размещено изображение тризуба, обрамленного с двух сторон орнаментом из двух дубовых листков и двух колосков. От каждого колоска вертикально вверх выходят по три ости. Над гербом надпись «УКРАИНА», а под гербом — год чеканки монеты.

Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 5 копеек продают за 11 000 грн: в чем ее особенность

На оборотной стороне монеты в центре размещено цифровое обозначение номинала «5», а под ним надпись «копійок». Верхний уровень букв названия номинала — горизонтальный, а нижний имеет форму выпуклой книзу дуги. Номинал обрамлен стилизованным венком из листьев и ягод.

Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 5 копеек продают за 11 000 грн: в чем ее особенность

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Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 5 копеек продают за 11 000 грн: в чем ее особенностьУкраїнська Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 5 копеек продают за 11 000 грн: в чем ее особенностьРусский

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