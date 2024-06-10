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  • В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничество

В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничество

Сегодня 17:30
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Враг распространяет дезинформацию о вознаграждении за обнаружение уклоняющихся.

Новости Днепра про В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничество

Об этом сообщили в киберполиции и Центре противодействия дезинформации.

В социальных сетях все чаще ходят фейковые сообщения о том, что «военная полиция предлагает сотрудничество». В сообщении преступники ссылаются на статью №9 законопроекта о военной полиции, в которой указано о создании сети, где за деньги можно было бы сообщать информацию об уклоняющихся. Напомним, законопроект сейчас сняли с рассмотрения для дальнейшего обсуждения и редактирования. Итак, мошенники от имени Национальной полиции Украины предлагают вознаграждение за выявление военнообязанных, находящихся в розыске. В сообщении добавляется номер телефона.

Такие сообщения являются элементом российской информационно-психологической операции (ИПСО) и направлены на дестабилизацию ситуации в стране и создание напряженности среди граждан, – предупредили в киберполиции.

В публикации призывают не звонить по указанным в сообщениях номерам и не переходить по ссылкам от неизвестных источников.

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Новости Днепра про В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничествоУкраїнська Новости Днепра про В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничествоРусский

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