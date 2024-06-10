В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничество

Об этом сообщили в киберполиции и Центре противодействия дезинформации.
В социальных сетях все чаще ходят фейковые сообщения о том, что «военная полиция предлагает сотрудничество». В сообщении преступники ссылаются на статью №9 законопроекта о военной полиции, в которой указано о создании сети, где за деньги можно было бы сообщать информацию об уклоняющихся. Напомним, законопроект сейчас сняли с рассмотрения для дальнейшего обсуждения и редактирования. Итак, мошенники от имени Национальной полиции Украины предлагают вознаграждение за выявление военнообязанных, находящихся в розыске. В сообщении добавляется номер телефона.
Такие сообщения являются элементом российской информационно-психологической операции (ИПСО) и направлены на дестабилизацию ситуации в стране и создание напряженности среди граждан, – предупредили в киберполиции.
В публикации призывают не звонить по указанным в сообщениях номерам и не переходить по ссылкам от неизвестных источников.
Читайте также:
Автор:
Правоохранители из Кривого Рога разоблачили преступника, продававшего несуществующую амуницию военным…
Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это…
К сожалению, есть люди, которые пытаются заработать на чужом горе.
Мошенники обманули 100 человек, которые собирали деньги для военных.
В Днепропетровской области мужчину чуть не переехал поезд.
Сумма отпускных выплат рассчитывается исходя из среднедневной заплаты за последние 12 месяцев перед тем, когда человек уходит в отпуск.
В Каменском продают икону Пантелеймона Целителя за 3,6 миллиона гривен.
В Днепре заметили кошку, похожую на рысь.
В приложении "Дия" можно будет получать информацию от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Компания из Днепра "Эксполайт" присоединилась к созданию уникальной подсветки TBC банка в столице Грузии Тбилиси.
В Днепре пассажирке в одной из маршруток подложили на сиденье шприц.
Стало известно, как изменились цены на новостройки, вторичную недвижимость и аренду в Днепропетровской области и других регионах Украины.
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть ребенка, как его занять и «оторвать» от телефона или компьютера или хотя бы чтобы за планшетом он проводил время с пользой.
"Народная тропа" возле Славутича вернулась.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!