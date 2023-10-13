В Украине призывают отменить переход на зимнее время, чтобы сэкономить электроэнергию

Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время.

Но в этом году предприниматели предложили отменить перевод часов.

Об этом говорили на форуме Украинского совета бизнеса в Киеве, сообщают «Факты».

Экономист и координатор экспертных групп «Экономической экспертной платформы» Олег Гетьман заявил, что переход на зимнее время увеличит потребление электроэнергии на 13%, тогда как ее и так не хватает из-за снижения уровня генерации.

После перехода на зимнее время в Украине увеличивается потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, которая и так работает в экстремальных условиях, – сказал Гетьман.

В ответ на это нардеп Галина Третьякова напомнила, что в Раде дважды пытались проголосовать за законопроекты об отмене перехода на зимнее время, но не хватало голосов для принятия решения, ведь были дискуссии по поводу того, на каком времени оставаться – летнем или зимнем.

По словам депутата, в Раде готовы вернуться к вопросу отмены сезонного времени в том случае, если будут соответствующие инициативы, в частности — от Кабинета министров.

Напомним, переход на зимнее время в Украине должен состояться в последнее воскресенье октября, то есть 29 октября 2023 года. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

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