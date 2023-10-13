Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Украине призывают отменить переход на зимнее время, чтобы сэкономить электроэнергию

В Украине призывают отменить переход на зимнее время, чтобы сэкономить электроэнергию

Сегодня 09:00
просмотров

Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время.

Новости Днепра про В Украине призывают отменить переход на зимнее время, чтобы сэкономить электроэнергию

Но в этом году предприниматели предложили отменить перевод часов.

Об этом говорили на форуме Украинского совета бизнеса в Киеве, сообщают «Факты».

Экономист и координатор экспертных групп «Экономической экспертной платформы» Олег Гетьман заявил, что переход на зимнее время увеличит потребление электроэнергии на 13%, тогда как ее и так не хватает из-за снижения уровня генерации.

После перехода на зимнее время в Украине увеличивается потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, которая и так работает в экстремальных условиях, – сказал Гетьман.

В ответ на это нардеп Галина Третьякова напомнила, что в Раде дважды пытались проголосовать за законопроекты об отмене перехода на зимнее время, но не хватало голосов для принятия решения, ведь были дискуссии по поводу того, на каком времени оставаться – летнем или зимнем.

По словам депутата, в Раде готовы вернуться к вопросу отмены сезонного времени в том случае, если будут соответствующие инициативы, в частности — от Кабинета министров.

Напомним, переход на зимнее время в Украине должен состояться в последнее воскресенье октября, то есть 29 октября 2023 года. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине призывают отменить переход на зимнее время, чтобы сэкономить электроэнергиюУкраїнська Новости Днепра про В Украине призывают отменить переход на зимнее время, чтобы сэкономить электроэнергиюРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре спорят из-за переименования улицы С. Ковалевской: жители категорически против
Новости Днепра
Вчера 22:00
В Днепре спорят из-за переименования улицы С. Ковалевской: жители категорически против

В Днепре продолжаются дискуссии вокруг переименования улицы Софии Ковалевской.

Гид на выходные: куда пойти в Днепре 14 и 15 октября
Новости Днепра
Вчера 19:40
Гид на выходные: куда пойти в Днепре 14 и 15 октября

В выходные 14 и 15 октября в Днепре запланировали несколько…

В Днепре и области тысячам домов отключат свет с 16 по 20 октября: все адреса
Новости Днепра
Вчера 18:52
В Днепре и области тысячам домов отключат свет с 16 по 20 октября: все адреса

В Днепропетровской области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение…

Смерть двух пациентов в больнице Днепра: стало известно, как проходит расследование
Новости Днепра
Вчера 18:18
Смерть двух пациентов в больнице Днепра: стало известно, как проходит расследование

В прокуратуре рассказали, как идет досудебное расследование двух смертей пациентов…

Последние новости

Под Днепром 16 спасателей тушили пожар на 200 кв. м (ВИДЕО)
Под Днепром 16 спасателей тушили пожар на 200 кв. м (ВИДЕО)

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня 08:35
3
просмотров
Несмотря на похолодание: жителей Днепра предупредили о пожарной опасности V класса
Несмотря на похолодание: жителей Днепра предупредили о пожарной опасности V класса

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 07:15
3
просмотров
Некоторым жителям Днепра сегодня выключат свет: адреса
Некоторым жителям Днепра сегодня выключат свет: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 06:50
2
просмотров
Погода на 13 октября: в Днепре ожидается дождь
Погода на 13 октября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Днепре спорят из-за переименования улицы С. Ковалевской: жители категорически против
В Днепре спорят из-за переименования улицы С. Ковалевской: жители категорически против

В Днепре продолжаются дискуссии вокруг переименования улицы Софии Ковалевской.

Вчера 22:00
5
просмотров
Днепр возглавил рейтинг городов Украины с самым грязным воздухом
Днепр возглавил рейтинг городов Украины с самым грязным воздухом

Качество воздуха в Днепре несколько ухудшилось.

Вчера 21:11
8
просмотров
Шесть локаций в Днепре и области признали «Туристическими магнитами» Украины: где они расположены
Шесть локаций в Днепре и области признали «Туристическими магнитами» Украины: где они расположены

Шесть локаций на Днепропетровщине признали туристическими магнитами.

Вчера 20:25
8
просмотров
Гид на выходные: куда пойти в Днепре 14 и 15 октября
Гид на выходные: куда пойти в Днепре 14 и 15 октября

В выходные 14 и 15 октября в Днепре запланировали несколько интересных ивентов.

Вчера 19:40
4
просмотров
В Днепре и области тысячам домов отключат свет с 16 по 20 октября: все адреса
В Днепре и области тысячам домов отключат свет с 16 по 20 октября: все адреса

В Днепропетровской области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение света.

Вчера 18:52
11
просмотров
Смерть двух пациентов в больнице Днепра: стало известно, как проходит расследование
Смерть двух пациентов в больнице Днепра: стало известно, как проходит расследование

В прокуратуре рассказали, как идет досудебное расследование двух смертей пациентов в больнице Днепра.

Вчера 18:18
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх