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В Украине продлили действие отсрочки от мобилизации на 3 месяца: кого это касается

Сегодня 14:08
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Кабинет Министров принял решение о продлении срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Новости Днепра про В Украине продлили действие отсрочки от мобилизации на 3 месяца: кого это касается

Информацию об этом опубликовал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Бронь от мобилизации автоматически продлевается у тех, у кого не истек ее срок на момент принятия постановления:

Предусмотрено продление сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 N 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» на военное время», не закончившихся на день принятия постановления КМУ 07.05.2024 N 516, автоматически на три месяца (вместо одного месяца, как было предусмотрено ранее), — говорится в публикации.

Напомним, бронь – это отсрочка от мобилизации, которая касается работников особо важных для государства предприятий. Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла законопроект о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации и указали, какие военнообязанные работники подлежат бронированию.

К тому же недавно журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают броню.

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