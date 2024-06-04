В Украине продлили действие отсрочки от мобилизации на 3 месяца: кого это касается

Информацию об этом опубликовал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Бронь от мобилизации автоматически продлевается у тех, у кого не истек ее срок на момент принятия постановления:
Предусмотрено продление сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 N 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» на военное время», не закончившихся на день принятия постановления КМУ 07.05.2024 N 516, автоматически на три месяца (вместо одного месяца, как было предусмотрено ранее), — говорится в публикации.
Напомним, бронь – это отсрочка от мобилизации, которая касается работников особо важных для государства предприятий. Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла законопроект о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации и указали, какие военнообязанные работники подлежат бронированию.
К тому же недавно журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий в Днепре, где военнообязанным обещают броню.
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