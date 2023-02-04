В Украине продлят срок действия военного положения и всеобщей мобилизации: что известно

На следующей неделе Верховная Рада Украины продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие законопроекты будут внесены президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент в ближайшее время. Об этом сообщает народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Продления начнут действовать после 19 февраля и, очень вероятно, продлятся снова 90 дней.

«Соответствующие два Закона об утверждении Указа будут внесены президентом в ближайшее время, после чего состоится их одобрение Радой на следующей неделе», — уточняет Железняк.

Отметим, что это будет уже шестое голосование Парламента за военное положение с начала полномасштабной войны. До этого Рада уже принимала подобные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

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