Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине предлагают разрешить однополые браки: подробности

Сегодня 12:02
просмотров

Если законопроект будет принят, то однополые пары смогут закрепить свои отношения на юридическом уровне.

Новости Днепра про В Украине предлагают разрешить однополые браки: подробности

В Верховную Раду подали законопроект о гражданских партнерствах.

Об этом сообщила автор проекта, нардепка от «Голоса» Инна Совсун.

Если законопроект будет принят, то закрепить на юридическом уровне свои отношения смогут военные и гражданские однополые пары. Также действие законопроекта в случае принятия будет распространяться и на разнополые пары.

Новости Днепра про В Украине предлагают разрешить однополые браки: подробности

Законопроект поможет однополым парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера/партнерши, – сообщила народная депутатка.

Совсун отметила, что работала над проектом закона девять месяцев.

Сейчас депутаты должны подписать проект в течение пяти дней, чтобы его начали рассматривать.

Новости Днепра про В Украине предлагают разрешить однополые браки: подробности

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины ответил на петицию по поводу легализации однополых браков.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине предлагают разрешить однополые браки: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Украине предлагают разрешить однополые браки: подробностиРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Завод в Кривом Роге производит мини-бункеры
    Новости Днепра
    Сегодня 14:10
    Завод в Кривом Роге производит мини-бункеры

    В Кривом Роге производят мини-бункеры.

    В Кривом Роге мужчина избил двух человек и забрал их вещи: один из потерпевших умер
    Новости Днепра
    Сегодня 11:22
    В Кривом Роге мужчина избил двух человек и забрал их вещи: один из потерпевших умер

    Полицейские разыскали нападавшего. Им оказался ранее судимый 50-летний мужчина.

    Житель Каменского за 8 тысяч гривен сдал врагу геолокацию позиций ВСУ и местного РВА
    Новости Днепра
    Сегодня 11:21
    Житель Каменского за 8 тысяч гривен сдал врагу геолокацию позиций ВСУ и местного РВА

    Житель Каменского "продался" за 8 тысяч гривен.

    В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 10:31
    В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно

    В Днепре на Любарском ограбили мужчину с инвалидностью.

    Последние новости

    «Поговорить» с Маском, Губкой Бобом и рассказать о чувствах: ТОП-5 альтернатив ChatGPT
    «Поговорить» с Маском, Губкой Бобом и рассказать о чувствах: ТОП-5 альтернатив ChatGPT

    Штучный интеллект ChatGPT популярен во всем мире. К его помощи прибегают все: от программистов до маркетологов. Некоторые владельцы бизнеса решают доверить сети часть работы и сокращают расходы на сотрудников, которые делали эту работу раньше. Многие IT корпорации озаботились созданием аналога…

    Сегодня 17:41
    просмотров
    В Днепре с 11 марта запустят новые автобусные маршруты
    В Днепре с 11 марта запустят новые автобусные маршруты

    В Днепре запустили новые маршруты.

    Сегодня 17:11
    просмотров
    В Днепре спасают военного с обломком в голове и ранением возле сердца
    В Днепре спасают военного с обломком в голове и ранением возле сердца

    В днепровской больнице спасают молодого военного.

    Сегодня 16:48
    просмотров
    «К черту цветы, я хочу Грузию без россии»: в Тбилиси продолжаются протесты против закона «об иноагентах»
    «К черту цветы, я хочу Грузию без россии»: в Тбилиси продолжаются протесты против закона «об иноагентах»

    В Грузии продолжаются акции протеста против закона об "иноагентах". Сегодня это совпало с массовыми демонстрациями в честь Международного дня женщин.

    Сегодня 15:45
    0
    просмотров
    Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»
    Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»

    Больные имперские амбиции и ужасная агрессия россии заставили Украину стать государством, которое десятилетие будет находиться в состоянии постоянной военной подготовки к возможной угрозе.

    Сегодня 15:38
    просмотров
    ТОП-5 улиц в Днепре названных в честь жительниц города: чем они известны
    ТОП-5 улиц в Днепре названных в честь жительниц города: чем они известны

    В Международный день борьбы за права женщин и международный мир журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 улиц, названных в честь жительниц Днепра, которые в разное время так или иначе боролись за права женщин или показывали жизнь женщины в городе, а также…

    Сегодня 15:13
    просмотров
    В Днепровском районе в горящем доме нашли тела двух человек
    В Днепровском районе в горящем доме нашли тела двух человек

    На Днепропетровщине во время пожара умерли два человека.

    Сегодня 15:03
    0
    просмотров
    Завод в Кривом Роге производит мини-бункеры
    Завод в Кривом Роге производит мини-бункеры

    В Кривом Роге производят мини-бункеры.

    Сегодня 14:10
    1
    просмотров
    В Днепре дворник оставил гигантскую поздравительную открытку на детской площадке (ФОТО)
    В Днепре дворник оставил гигантскую поздравительную открытку на детской площадке (ФОТО)

    В Днепре оставили гигантскую поздравительную открытку во дворе многоэтажки.

    Сегодня 13:24
    просмотров
    В Днепре под подъезд подбросили домашнего кролика
    В Днепре под подъезд подбросили домашнего кролика

    В Днепре во двор многоэтажки подбросили кролика.

    Сегодня 12:39
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх