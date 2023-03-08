В Украине предлагают разрешить однополые браки: подробности

В Верховную Раду подали законопроект о гражданских партнерствах.
Об этом сообщила автор проекта, нардепка от «Голоса» Инна Совсун.
Если законопроект будет принят, то закрепить на юридическом уровне свои отношения смогут военные и гражданские однополые пары. Также действие законопроекта в случае принятия будет распространяться и на разнополые пары.
Законопроект поможет однополым парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера/партнерши, – сообщила народная депутатка.
Совсун отметила, что работала над проектом закона девять месяцев.
Сейчас депутаты должны подписать проект в течение пяти дней, чтобы его начали рассматривать.
Напомним, ранее мы писали, что президент Украины ответил на петицию по поводу легализации однополых браков.
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