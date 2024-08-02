В Украине появился первый детский вагон: как купить билеты

Появился первый в истории «Укрзализныци» детский купейный вагон. Он был спроектирован по инициативе Укрзализныци по коллаборации с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и при финансовой поддержке правительства Бельгии.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Работы по его модернизации продолжались около полугода.
Курсировать вагон в составе поезда №15/16 Харьков – Ясиня с 8 августа.
Вагон оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в дороге, — написали в публикации.
В процессе модернизации получил ряд современных решений для путешествий родителей с детьми — от детских манежей до пеленальных столиков в туалете. Вагон оснащен разнообразными развлекательно-познавательными материалами.
Глава правления Укрзализныци Евгений Лященко подчеркнул, что до конца 2024 года планируется запуск еще 7 детских вагонов.
Билеты на детский вагон можно приобрести исключительно через мобильное приложение Укрзализныци. Их стоимость аналогична стоимости купейных билетов того же класса в том же поезде. Вагон имеет маркировку «Детский» в приложении.
В Укрзализныце напоминают: дети до 5 лет включительно путешествуют поездами Укрзализныци бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.
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