Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грн

Сегодня 10:00
просмотров

Злоумышленники пытались незаконно ввезти в Украину новые гаджеты.

Новости Днепра про В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грн

На днях пограничники во Львовской и Черновицкой областях на пунктах пропуска обнаружили незаконные четыре разные партии смартфонов IPhone 15, которые пытались ввезти в Украину без декларирования.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Отмечается, что всего злоумышленники пытались ввезти в Украину контрабандных IPhone 15 почти на 2,8 млн гривен.

 
Четыре попытки ввоза незадекларированных IPhone 15 Pro Max на почти 2,8 млн гривен предотвратили пограничники в пунктах пропуска: «Рава-Русская», «Шегини» и «Порубное». Во всех случаях мужчины тайком пытались ввезти яблочные гаджеты в Украину, не задекларировав их, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Новости Днепра про В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грн

Новости Днепра про В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грн

Напомним, в середине сентября Apple официально представила линейку iPhone 15, а уже 22 сентября в мире стартовала продажа четырех новых моделей смартфонов от Apple – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Стоимость такого гаджета стартует от 43 тыс. грн.

 
Читайте также:

Новости Днепра про В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грнУкраїнська Новости Днепра про В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грнРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Минэнерго рассказали, планируется ли повышение тарифов на электроэнергию в ближайшее время
Новости Днепра
Вчера 10:00
В Минэнерго рассказали, планируется ли повышение тарифов на электроэнергию в ближайшее время

Важная информация!

В Украине возможна вспышка опасной инфекции: что известно о ней и как вакцинироваться
Новости Днепра
Вчера 09:02
В Украине возможна вспышка опасной инфекции: что известно о ней и как вакцинироваться

За восемь месяцев 2023 года в Украине зафиксировано 43 случая…

В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек
Новости Украины
24.09.2023 10:52
В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек

На Теремках в Киеве неизвестные взорвали кошачий приют.

Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма
Новости Украины
23.09.2023 19:42
Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев выезжать…

Последние новости

В Кривом Роге снова прогремел взрыв: комментарий Вилкула
В Кривом Роге снова прогремел взрыв: комментарий Вилкула

В регионе - воздушная тревога.

Сегодня 09:38
2
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины будет громко полдня: что произошло
В одном из городов Днепропетровщины будет громко полдня: что произошло

Без паники!

Сегодня 09:00
5
просмотров
В Днепре в Чечеловском районе ночью вспыхнула Mazda (ФОТО)
В Днепре в Чечеловском районе ночью вспыхнула Mazda (ФОТО)

Сегодня ночью, 26 сентября, на улице Мартеновская Чечеловского района горел легковой автомобиль.

Сегодня 08:30
2
просмотров
В Кривом Роге россияне ударили по одному из предприятий: вероятно, баллистика
В Кривом Роге россияне ударили по одному из предприятий: вероятно, баллистика

Сегодня, 26 сентября, около 6:25 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 07:43
2
просмотров
В Днепре сегодня отключат свет и газ: причина и адреса
В Днепре сегодня отключат свет и газ: причина и адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 07:15
4
просмотров
В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно
В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Сегодня, 26 сентября, около 6:25 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 06:48
6
просмотров
Погода на 26 сентября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 26 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепропетровской области чуть не вспыхнул хвойный лес
В Днепропетровской области чуть не вспыхнул хвойный лес

На территории Криворожского района 25 сентября начал гореть лес.

Вчера 22:01
4
просмотров
Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара
Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара

Сентябрь 2023 года полноценный четвертый месяц лета.

Вчера 21:31
7
просмотров
В Кривом Роге будут судить горожанку, которая «сливала» местонахождение Нацгвардии
В Кривом Роге будут судить горожанку, которая «сливала» местонахождение Нацгвардии

В Кривом Роге пройдет суд над предательницей, которая оправдывала агрессию РФ против Украины и публиковала информацию о расположении подразделений ВСУ.

Вчера 20:54
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх