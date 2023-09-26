В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грн
В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грн
Сегодня 10:00
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Злоумышленники пытались незаконно ввезти в Украину новые гаджеты.
На днях пограничники во Львовской и Черновицкой областях на пунктах пропуска обнаружили незаконные четыре разные партии смартфонов IPhone 15, которые пытались ввезти в Украину без декларирования.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
Отмечается, что всего злоумышленники пытались ввезти в Украину контрабандных IPhone 15 почти на 2,8 млн гривен.
Четыре попытки ввоза незадекларированных IPhone 15 Pro Max на почти 2,8 млн гривен предотвратили пограничники в пунктах пропуска: «Рава-Русская», «Шегини» и «Порубное». Во всех случаях мужчины тайком пытались ввезти яблочные гаджеты в Украину, не задекларировав их, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Напомним, в середине сентября Apple официально представила линейку iPhone 15, а уже 22 сентября в мире стартовала продажа четырех новых моделей смартфонов от Apple – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Стоимость такого гаджета стартует от 43 тыс. грн.
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