В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грн

На днях пограничники во Львовской и Черновицкой областях на пунктах пропуска обнаружили незаконные четыре разные партии смартфонов IPhone 15, которые пытались ввезти в Украину без декларирования.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Отмечается, что всего злоумышленники пытались ввезти в Украину контрабандных IPhone 15 почти на 2,8 млн гривен.