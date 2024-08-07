В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в Днепре

В этом году в Украине арбузы дешевые.

Аналитики отмечают, что в этом году цены на арбузы значительно ниже, чем в прошлом. Только за последнюю неделю стоимость бахчевых снизилась на 30%. Причина таких колебаний – хороший урожай. Большинство ягод выросло слишком большими. Фермеры вынуждены сбывать по дешевке арбузы весом более 5 кг, потому что их слабо покупают на розничном рынке.

Оптовые цены на арбузы снизились до 3-8 грн/кг, свидетельствует мониторинг проекта EastFruit.

Низкая цена также обусловлена ​​тем, что сбор бахчевых уже начался во всех свободных областях Украины, как в центральном, так и в западном регионах.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года арбуз в Украине стоит в среднем на 60% дешевле. В ближайшее время подорожание не прогнозируется. Точно не вырастут цены на крупные арбузы весом более 5 кг, потому что фермеры будут идти на уступки, чтобы хоть как-то сбыть продукцию.

Какие цены на украинские арбузы в Днепре?

В Днепре ситуация не сильно отличается от цен в других регионах Украины.

Стоимость килограмма арбуза на рынке варьируется от 10 до 15 грн. Все зависит от сорта и настроения продавца.

Рекламу по продаже арбузов можно встретить даже в соцсетях. К примеру, фермеры из Желтых Вод предлагают купить бахчевые за 10 грн/кг.

Дороже всего арбузы продают в супермаркетах. Средняя цена во всех крупных магазинах – 13 грн/кг. Если попадет на акцию, тогда можно выхватить бахчевые за 10 грн/кг.

Самые дорогие экзотические желтые арбузы. Цена килограмма составляет около 40 гривен.

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