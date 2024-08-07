Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в Днепре

Сегодня 21:56
просмотров

В этом году в Украине арбузы дешевые.

Новости Днепра про В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в Днепре

Аналитики отмечают, что в этом году цены на арбузы значительно ниже, чем в прошлом. Только за последнюю неделю стоимость бахчевых снизилась на 30%. Причина таких колебаний – хороший урожай. Большинство ягод выросло слишком большими. Фермеры вынуждены сбывать по дешевке арбузы весом более 5 кг, потому что их слабо покупают на розничном рынке.

Оптовые цены на арбузы снизились до 3-8 грн/кг, свидетельствует мониторинг проекта EastFruit.

Низкая цена также обусловлена ​​тем, что сбор бахчевых уже начался во всех свободных областях Украины, как в центральном, так и в западном регионах.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года арбуз в Украине стоит в среднем на 60% дешевле. В ближайшее время подорожание не прогнозируется. Точно не вырастут цены на крупные арбузы весом более 5 кг, потому что фермеры будут идти на уступки, чтобы хоть как-то сбыть продукцию.

Какие цены на украинские арбузы в Днепре?

Новости Днепра про В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в Днепре

В Днепре ситуация не сильно отличается от цен в других регионах Украины.

Стоимость килограмма арбуза на рынке варьируется от 10 до 15 грн. Все зависит от сорта и настроения продавца.

Рекламу по продаже арбузов можно встретить даже в соцсетях. К примеру, фермеры из Желтых Вод предлагают купить бахчевые за 10 грн/кг.

Новости Днепра про В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в Днепре

Дороже всего арбузы продают в супермаркетах. Средняя цена во всех крупных магазинах – 13 грн/кг. Если попадет на акцию, тогда можно выхватить бахчевые за 10 грн/кг.

Самые дорогие экзотические желтые арбузы. Цена килограмма составляет около 40 гривен.

Новости Днепра про В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в Днепре

Новости Днепра про В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в Днепре

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в ДнепреРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    С Днепропетровщины выдворят нелегала из Туркменистана
    Новости Днепра
    Сегодня 20:52
    С Днепропетровщины выдворят нелегала из Туркменистана

    Сотрудники Миграционной службы задержали гражданина Туркменистана.

    В Днепре на ж/м Покровские клумбы вместо цветов засадили помидорами
    Новости Днепра
    Сегодня 20:09
    В Днепре на ж/м Покровские клумбы вместо цветов засадили помидорами

    В Днепре стали вместо цветов сажать помидоры.

    В Днепре 8 августа более 10 домов будут временно без света: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 19:26
    В Днепре 8 августа более 10 домов будут временно без света: адреса

    В Днепре 8 августа не будут выключать свет, но не…

    В Никопольском районе двое раненых из-за обстрелов 7 августа
    Новости Днепра
    Сегодня 18:42
    В Никопольском районе двое раненых из-за обстрелов 7 августа

    Никопольский район обстреливался россиянами почти целый день.

    Последние новости

    В Каменском неизвестные разбили забор храма ПЦУ
    В Каменском неизвестные разбили забор храма ПЦУ

    В Каменском на Днепропетровщине разбили забор на территории церкви.

    Сегодня 21:27
    0
    просмотров
    С Днепропетровщины выдворят нелегала из Туркменистана
    С Днепропетровщины выдворят нелегала из Туркменистана

    Сотрудники Миграционной службы задержали гражданина Туркменистана.

    Сегодня 20:52
    2
    просмотров
    В Днепре на ж/м Покровские клумбы вместо цветов засадили помидорами
    В Днепре на ж/м Покровские клумбы вместо цветов засадили помидорами

    В Днепре стали вместо цветов сажать помидоры.

    Сегодня 20:09
    1
    просмотров
    В Днепре 8 августа более 10 домов будут временно без света: адреса
    В Днепре 8 августа более 10 домов будут временно без света: адреса

    В Днепре 8 августа не будут выключать свет, но не всем.

    Сегодня 19:26
    2
    просмотров
    В Никопольском районе двое раненых из-за обстрелов 7 августа
    В Никопольском районе двое раненых из-за обстрелов 7 августа

    Никопольский район обстреливался россиянами почти целый день.

    Сегодня 18:42
    0
    просмотров
    Ударил отверткой в ​​грудь: в Днепре мужчина во время ссоры ранил знакомого
    Ударил отверткой в ​​грудь: в Днепре мужчина во время ссоры ранил знакомого

    В Днепре мужчина ударил знакомого отверткой.

    Сегодня 17:53
    2
    просмотров
    Как в Днепре выглядели трамваи более 70 лет назад: лавки вместо сидений и «форточки» внизу окна
    Как в Днепре выглядели трамваи более 70 лет назад: лавки вместо сидений и «форточки» внизу окна

    Сегодня на улицах Днепра ездят трамваи, выпущенные с завода около 30 лет назад. Вверху их окон есть форточки, в салоне – кресла. Но многие жители Днепра еще помнят городские трамваи, где вместо кресел были лавочки и сидя на них можно…

    Сегодня 17:28
    0
    просмотров
    В Днепре до конца августа изменит маршрут транспорт, который едет через проспект Леси Украинки: схема объезда
    В Днепре до конца августа изменит маршрут транспорт, который едет через проспект Леси Украинки: схема объезда

    В Днепре стартует второй этап ремонта трамвайных путей на проспекте Леси Украинки.

    Сегодня 17:13
    2
    просмотров
    В Днепре пьяным за рулем поймали водителя, у которого ранее на 7 лет забрали права
    В Днепре пьяным за рулем поймали водителя, у которого ранее на 7 лет забрали права

    В Днепре водитель, у которого забрали права, снова попался пьяным за рулем.

    Сегодня 16:26
    1
    просмотров
    Учебный год 2024-2025 в Днепре: будут ли в школах группы продленного дня
    Учебный год 2024-2025 в Днепре: будут ли в школах группы продленного дня

    В школах Днепра не будет групп продленного дня.

    Сегодня 16:01
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх