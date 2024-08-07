В Украине обвалились цены на арбузы: какие цены на бахчевые в Днепре

Аналитики отмечают, что в этом году цены на арбузы значительно ниже, чем в прошлом. Только за последнюю неделю стоимость бахчевых снизилась на 30%. Причина таких колебаний – хороший урожай. Большинство ягод выросло слишком большими. Фермеры вынуждены сбывать по дешевке арбузы весом более 5 кг, потому что их слабо покупают на розничном рынке.
Оптовые цены на арбузы снизились до 3-8 грн/кг, свидетельствует мониторинг проекта EastFruit.
Низкая цена также обусловлена тем, что сбор бахчевых уже начался во всех свободных областях Украины, как в центральном, так и в западном регионах.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года арбуз в Украине стоит в среднем на 60% дешевле. В ближайшее время подорожание не прогнозируется. Точно не вырастут цены на крупные арбузы весом более 5 кг, потому что фермеры будут идти на уступки, чтобы хоть как-то сбыть продукцию.
В Днепре ситуация не сильно отличается от цен в других регионах Украины.
Стоимость килограмма арбуза на рынке варьируется от 10 до 15 грн. Все зависит от сорта и настроения продавца.
Рекламу по продаже арбузов можно встретить даже в соцсетях. К примеру, фермеры из Желтых Вод предлагают купить бахчевые за 10 грн/кг.
Дороже всего арбузы продают в супермаркетах. Средняя цена во всех крупных магазинах – 13 грн/кг. Если попадет на акцию, тогда можно выхватить бахчевые за 10 грн/кг.
Самые дорогие экзотические желтые арбузы. Цена килограмма составляет около 40 гривен.
Читайте также:
Автор:
Сотрудники Миграционной службы задержали гражданина Туркменистана.
В Днепре стали вместо цветов сажать помидоры.
В Днепре 8 августа не будут выключать свет, но не…
Никопольский район обстреливался россиянами почти целый день.
В Каменском на Днепропетровщине разбили забор на территории церкви.
Сотрудники Миграционной службы задержали гражданина Туркменистана.
В Днепре стали вместо цветов сажать помидоры.
В Днепре 8 августа не будут выключать свет, но не всем.
Никопольский район обстреливался россиянами почти целый день.
В Днепре мужчина ударил знакомого отверткой.
Сегодня на улицах Днепра ездят трамваи, выпущенные с завода около 30 лет назад. Вверху их окон есть форточки, в салоне – кресла. Но многие жители Днепра еще помнят городские трамваи, где вместо кресел были лавочки и сидя на них можно…
В Днепре стартует второй этап ремонта трамвайных путей на проспекте Леси Украинки.
В Днепре водитель, у которого забрали права, снова попался пьяным за рулем.
В школах Днепра не будет групп продленного дня.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!