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В Украине могут разрешить брать декретный отпуск на 8 лет, но есть нюанс

Сегодня 13:41
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Это смогут сделать не все.

Новости Днепра про В Украине могут разрешить брать декретный отпуск на 8 лет, но есть нюанс

В Украине хотят изменить правила предоставления отпусков Так, комитет по молодежи и спорту в Верховной Раде рекомендует нардепам принять некоторые изменения в Закон, регулирующий сферу социальных отпусков.

Детали рассказали в департаменте правового обеспечения ДМР.

Что предлагается:

  • на юридическом уровне дать определение понятиям «одинокая мать» и «одинокий отец»;
    Для этого они должны не состоять в браке, а воспитанием заниматься только один из родителей — мама или папа.
  • отец будет иметь такие же права на декретный отпуск, как и мать;
  • родители ребенка смогут одновременно брать отпуск по уходу за ним (но не более 4 месяцев из общего трехлетнего срока);
  • родители смогут взять отпуск по уходу за ребенком на срок до 8 лет (только когда ребенок будет нуждаться в медицинских показаниях домашнего ухода).
  • Кроме этого, члены комитета согласовали норму о предоставлении дополнительного социального отпуска работникам, имеющим детей, общим объемом 10 календарных дней (а не 10 календарных дней каждому родителю).

Также, введут механизм, который поможет контролировать продолжительность совместного пребывания родителей в отпуске, а также создадут гибкие условия для работы женщин, воспитывающих детей, нуждающихся в постоянном уходе.

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Новости Днепра про В Украине могут разрешить брать декретный отпуск на 8 лет, но есть нюансУкраїнська Новости Днепра про В Украине могут разрешить брать декретный отпуск на 8 лет, но есть нюансРусский

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