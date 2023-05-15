В Украине могут разрешить брать декретный отпуск на 8 лет, но есть нюанс

Это смогут сделать не все.

В Украине хотят изменить правила предоставления отпусков Так, комитет по молодежи и спорту в Верховной Раде рекомендует нардепам принять некоторые изменения в Закон, регулирующий сферу социальных отпусков.

Детали рассказали в департаменте правового обеспечения ДМР.

Что предлагается:

на юридическом уровне дать определение понятиям «одинокая мать» и «одинокий отец»;

Для этого они должны не состоять в браке, а воспитанием заниматься только один из родителей — мама или папа.

Для этого они должны не состоять в браке, а воспитанием заниматься только один из родителей — мама или папа. отец будет иметь такие же права на декретный отпуск, как и мать;

родители ребенка смогут одновременно брать отпуск по уходу за ним (но не более 4 месяцев из общего трехлетнего срока);

родители смогут взять отпуск по уходу за ребенком на срок до 8 лет (только когда ребенок будет нуждаться в медицинских показаниях домашнего ухода).

Кроме этого, члены комитета согласовали норму о предоставлении дополнительного социального отпуска работникам, имеющим детей, общим объемом 10 календарных дней (а не 10 календарных дней каждому родителю).

Также, введут механизм, который поможет контролировать продолжительность совместного пребывания родителей в отпуске, а также создадут гибкие условия для работы женщин, воспитывающих детей, нуждающихся в постоянном уходе.