В Украине могут разрешить брать декретный отпуск на 8 лет, но есть нюанс

В Украине хотят изменить правила предоставления отпусков Так, комитет по молодежи и спорту в Верховной Раде рекомендует нардепам принять некоторые изменения в Закон, регулирующий сферу социальных отпусков.
Детали рассказали в департаменте правового обеспечения ДМР.
Также, введут механизм, который поможет контролировать продолжительность совместного пребывания родителей в отпуске, а также создадут гибкие условия для работы женщин, воспитывающих детей, нуждающихся в постоянном уходе.
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