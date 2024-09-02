В Украине могут «отменить» копейки: что предлагают вместо этого

Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Это необходимо для восстановления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации, — заявил глава НБУ Андрей Пышный.
В НБУ отметили, что у нас есть свое, удельно украинское, слово для определения мелких монет — это слово «шаг», которое может заменить название копеек.
Национальный банк уже разработал предложения по необходимым законодательным изменениям. В случае принятия Верховной Радой соответствующих законов НБУ сможет перейти к чеканке и введению в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.
В частности, предлагается установить, что:
В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты «копейка» и «шаг» будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.
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